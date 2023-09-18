Нацбанк снова смягчил валютные ограничения: что это значит для украинцев

Нацбанк Украины продолжает поэтапно отменять валютные ограничения, введенные после начала полномасштабной войны против РФ. В частности, НБУ смягчил ряд валютных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В ведомстве пояснили, что клиенты будут покупать иностранную валюту в наличной форме в пределах суммы, определяемой как сумма таких составляющих:

сумма остатков наличной иностранной валюты на 13 апреля 2022 года;

объем превышения покупки наличной иностранной валюты над объемом ее продаж по всем иностранным валютам, который рассчитывается, начиная с 13 апреля 2022 года и в течение последующих операционных/рабочих дней;

120% от объема покупки безналичной иностранной валюты у физических лиц по всем иностранным валютам, рассчитываемой начиная с 13 апреля 2022 года и в течение последующих операционных/рабочих дней.

В Нацбанке добавляют, что сумма составляющих рассчитывается в долларовом эквиваленте, исчисляемом на основании официального курса гривны к иностранным валютам, установленного регулятором на дату такого расчета.

Также НБУ расширил список медицинских услуг, для оплаты которых физические лица могут перечислять средства за границу. В обновленном перечне появились услуги по реабилитации, а также услуги по приобретению протезов и их комплектующих, установке, сервисному обслуживанию и ремонту протезов.

Ранее Национальный банк смягчил валютные ограничения по продаже безналичной иностранной валюты гражданам.

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