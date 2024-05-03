Нацбанк спрогнозировал стоимость коммуналки в Украине

Услуги ЖКХ в Украине будут расти до экономически обоснованных уровней в течение нескольких лет.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины.

Дотационные тарифы на электроэнергию в Украине для бытовых потребителей могут расти быстрее. Это связано со сложной ситуацией в энергетике в результате российских атак.

"Фиксация тарифов на отдельные услуги ЖКХ, в том числе газ, отопление и горячую воду, оставалась весомым фактором сдерживания роста административной составляющей инфляции. Повышение станет весомым проинфляционным фактором", — говорится в отчете.

Низшую инфляцию может вызвать длительную отсрочку решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ. Состояние государственных энергокомпаний, как говорится в документе, ухудшит накопление квазифискальных дисбалансов. Это будет усугублять риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, ухудшить инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет только откладываться на будущее.

В то же время, сроки и параметры корректировки тарифов ЖКХ "являются сферой неопределенности".

В Украине за последний год произошло значительное увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Государственная служба статистики сообщила, что в среднем тарифы выросли на 13%.

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