Нацбанк установил курс гривны в Украине на 4 октября — впервые после отмены фиксированного уровня

В первый день после отмены фиксированного курса Нацбанком уровень доллара и евро существенно не изменился.

Национальный банк установил официальный курс гривны в Украине на 4 октября — впервые, после отмены фиксированного курса, которая состоялась 3 октября.

Соответствующие данные обнародованы на сайте регулятора.

Так, курс гривны по отношению к доллару установлен на уровне 36,5901 грн/1 дол. По сравнению с фиксированным курсом 36,5686 грн за 1 долл., действовавшим с конца июля 2022 года по 3 октября 2023 года, гривна подешевела на 0,0215 грн за 1 долл.

Официальный курс евро 4 октября составит 38,3263 грн за 1 евро против 38,5177 грн за 1 евро 3 октября. Таким образом, гривна укрепилась на 0,1914 грн за 1 евро.

При этом, по данным "Интерфакс-Украина", курс на конец торгов на межбанке составил около 36,61 грн за 1 дол. Объем торгов составил около 540 млн долл., что примерно на два порядка выше оборота в предыдущие дни, когда действовал фиксированный курс.

Напомним, НБУ объявил о переходе на управляемый гибкий курс валют с 3 октября. Таким образом, НБУ отказывается от фиксированного курса гривны. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НБУ отменил фиксированный курс гривны! Что это значит?

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