Нацбанк ужесточил правила покупки валюты: что теперь изменилось

С 21 февраля 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) осуществил оптимизацию для некоторых валютных ограничений. Это означает, что на валютном рынке изменятся правила покупки валюты бизнесом и расчеты по экспортным операциям.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Решения НБУ направлены на предотвращение оттока капитала и защиту международных резервов нашей страны.

Пока для расчетов в иностранной валюте бизнесу приходится использовать наличную валюту, а затем, если нужно, покупать ее на украинском валютном рынке Украины. Также предприятия совершают валютные операции на условиях "своп" по купле-продаже иностранной валюты, если в рамках первой части сделки банк покупает у клиента иностранную валюту.

"Чтобы соответствующие операции не были использованы для обхода действующих валютных ограничений, центральный банк уточнил условия покупки валюты предприятиями. В частности, с 21 февраля при покупке валюты бизнесом украинские банки будут учитывать не только средства в иностранной валюте, размещенные на текущих и депозитных счетах клиента но и информацию о действующих валютных операциях клиента с банками на условиях "своп", — говорится в сообщении.

С этой целью на дату покупки иностранной валюты юридические лица будут сообщать банку информацию о проданной ими валюте по первой части валютных операций на условиях "своп" (валюта, срок сделки) по незавершенным сделкам с банками. Детали будут вместе с данными об имеющихся средствах в иностранной валюте на текущих и депозитных счетах.

Напомним, Национальный банк Украины предлагает изменить правила раскрытия банковской тайны, которые будут касаться в том числе и платежных карт.

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