Нацбанк вдвое увеличил лимит покупки безналичной валюты под депозит

Национальный банк Украины увеличил ежемесячный лимит на покупку гражданами безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит.

Национальный банк Украины увеличил с 50 тысяч грн до 100 тысяч грн ежемесячный лимит на покупку гражданами безналичной иностранной валюты с последующим размещением на безотзывный депозит от трех месяцев.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Такие изменения позволят дополнительно переориентировать спрос населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками осуществляются по курсу, более близкому к официальному, чем по продаже наличной, является более удобными и безопасными", — говорится в сообщении.

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Напомним, Национальный банк 21 июля разрешил банкам продавать гражданам безналичную иностранную валюту при условии вложения этих средств на срочный депозит. Официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – от 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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