Нацбанк ввел новые требования по кредитам в банках

Банки будут определять неработающие активы в соответствии с введенными изменениями.

Нацбанк ввел новые требования по определению неработающих кредитов в банках. Регулятор сообщил об обновлении подходов по определению и раскрытию информации об уровне неработающих кредитов.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

"Банки будут определять неработающие активы в соответствии с введенными изменениями в Положение об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины, которые вступили в силу с начала 2025 года", — говорится в сообщении.

Согласно документу, к неработающим активам банка, кроме имеющих признаки дефолта, будут принадлежать приобретенные или созданные обесцененные финансовые активы, а также реструктуризированные активы с просрочкой более 30 дней.

Однако введенные изменения не повлияют на объем неработающих кредитов в банках.

Также НБУ обновил требования к опубликованию банками информации о показателях их деятельности, что приведет к прозрачности данных об уровне неработающих кредитов.

Напомним, Национальный банк Украины установил временный – на полгода – лимит для переводов физических лиц "с карты на карту" (известных также как P2P или C2С).

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