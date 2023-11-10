Нацбанк вводит в обращение новую монету "Антоновский мост"

К годовщине освобождения Херсона Национальный банк с 10 ноября вводит в обращение новую оборотную памятную монету "Антоновский мост". Она посвящена одной из трех ключевых переправ через Днепр в Херсонской области, стратегически важному объекту для региона и страны в целом. Россияне, сбегая с правого берега Херсонщины, взорвали за собой Антоновский мост в ноябре 2022 года. А до этого в переправу прицельно били украинские военные.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

По своим характеристикам оборотная памятная монета "Антоновский мост" идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года.

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Однако ее реверс тематический и содержит стилизованное изображение Антоновского моста и реки Днепр с высоты птичьего лета, а также транспортные развязки на обоих концах моста, делающие его интересным и оригинальным.

Как и все другие оборотные монеты, монета "Антоновский мост" обязательна к приему без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

В наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких памятных монет.

Напомним, 11 ноября 2022 года войдет в историю Украины как свидетельство чрезвычайного мужества и силы бойцов ВСУ, утверждают западные издания. Именно в этот день украинская армия зашла в Херсон после того, как Россия заявила, что все военные покинули областной центр и переправились на восточный берег Днепра.

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