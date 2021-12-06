Нацбанк вводит в обращение памятную монету "Год Тигра": фото

На зеркальном фоне монеты по кругу изображены 12 символов восточного календаря.

Национальный банк Украины с 9 декабря вводит в обращение памятную монету "Год Тигра", посвященную одному из животных двенадцатилетнего восточного календаря.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что это будет монета номиналом в 5 гривен и она будет выпущена тиражом 20 тыс. штук. На аверсе монеты размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом Украина, на зеркальном фоне, по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованное часы со стрелкой, указывающей на тигра – символ года, под стрелкой – 2022, внизу слева надпись полукругом 5 гривен.

На матовом фоне изображены стилизованные под украинскую вырезать символы каждого времени года: снежинка, цветок, ягода, листок и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. На реверсе монеты изображен стилизованный символ восточного календаря 2022 года - тигр, которого окружают по кругу стилизованные символы, присущие каждому времени года: снежинки, цветки, плоды, ветки.

Национальный банк Украины

Национальный банк Украины

Напомним, недавно Национальный банк Украины презентовал три новых памятных монеты, посвященные 30-летию Вооруженных Сил Украины.