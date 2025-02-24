Нацбанк выпустил монету, посвященную третьей годовщине вторжения: как она выглядит

В Украине появилась новая памятная монета, посвященная борьбе и единству украинцев во время войны.

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету "Держим строй!" к третьей годовщине начала полномасштабного вторжения России. Она символизирует стойкость и борьбу украинцев в это тяжелое время.

Об этом сообщаю пресс-служба регулятора.

"Она посвящена несокрушимости украинских военных, которые самоотверженно защищают Родину на всех горячих участках противостояния, и единению всех украинцев на пути к справедливой Победе", — говорится в сообщении.

На аверсе монеты изображены украинские защитники, объединившие свои руки в коллективном рукопожатии в кругу единства. Этот образ символизирует взаимодействие и готовность к совместной защите отечества. На фоне видны схематические линии обороны и направления боевых действий, напоминающие трезубец, подчеркивая связь защитников с национальным гербом.

Реверс монеты отражает продолжение темы единства и борьбы: на нем изображены идущие в наступление воины, призывая к действию. Вверху монеты полукругом размещена надпись "Держим строй", символизирующая дух единства. Кроме того, стилизованные изображения военной техники придают символизм. За спинами воинов находятся силуэты работающих гражданских, помогающих и донатящих в пользу победы, подчеркивая важность тыла в это время.

Монету разработал художник Андрей Сагач, а скульпторы Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко работали над изготовлением. Номинал монеты – 5 гривен, материал – нейзильбер. Тираж составляет до 50 тысяч штук в сувенирной упаковке. Купить монету можно будет с 25 февраля 2025 года в интернет-магазине НБУ и в банках.

Напомним, ранее мы писали о том, что говорили власти и военные с самого начала войны, и сейчас.

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