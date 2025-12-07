- Дата публикации
Начало выплат 6500 грн: кому дают, куда подаваться и что можно купить
Защита наиболее уязвимых: Свириденко объявила о начале выплат 6500 грн.
В Украине начались первые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий граждан.
Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, часть банков еще производят выплату.
Всего на выплату по 6500 грн уже подалось 323 443 человека. Оформить ее можно через «Дію» или в отделении Пенсионного фонда до 17 декабря.
Свириденко пояснила, что программа рассчитана на людей, нуждающихся в наибольшей поддержке:
дети на попечении или попечительстве;
дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
дети ВПЛ, получающие выплаты на проживание;
дети из малообеспеченных семей;
люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ; одинокие пенсионеры, с надбавкой по уходу.
Потратить эти 6500 грн пособия можно будет на лекарства, одежду, обувь в течение 6 месяцев после поступления средств.
Напомним, 15 ноября в Украине стартовала президентская программа помощи украинцам, которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн всем гражданам, официально проживающим в Украине.
Премьер Свириденко рассказала, сколько украинцев получили «тысячу Зеленского» по состоянию на 1 декабря и на что тратят.