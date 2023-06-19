Начисление пенсий на карты могут приостановить: почему и что делать, чтобы возобновить выплаты

Почему могут прекратить выплату пенсии на карту и что делать в таком случае

Причины, почему могут перестать выплачивать пенсии на карту

В Минсоцполитики напомнили, в каких случаях выдачу пенсий могут приостановить:

Если пенсионер не пользовался своим банковским счетом более 6 месяцев, выплату пенсий на карту ему могут заморозить. Необходимо хотя бы раз в пол года проводить какие-либо платежи по своей пенсионной карте, это может быть оплата любых счетов – коммунальных платежей или хотя бы пополнение мобильного.

Приостановить выплаты могут также:

если пенсия назначена на основании ложных сведений в документах,

на все время проживания пенсионера за границей – если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины.

Если карточка "заморожена" — это не значит, что пенсия не поступает на счет, она начисляется, но деньги нельзя снять.

Что нужно сделать, чтобы возобновить выплату пенсии

Чтобы вернуть средства, нужно обратиться в Пенсионный фонд для подтверждения личности. После проверки данных Пенсионный фонд примет решение о возобновлении пенсионных выплат в течение 10 дней со дня обращения.

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