В Нацбанке рассказали, как хотят сдерживать инфляцию

Эти решения направляются на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий.

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 14,5% до 15,5% годовых с 7 марта 2025 года. Ставка повышается в третий раз подряд.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный набрифинге.

Как отметил Пышный, эти решения направляются на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до цели 5%.

"НБУ будет готов принять дополнительные меры в случае дальнейшего усиления рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий", – сказал он.

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Кроме того, для усиления привлекательности сбережений в гривне НБУ вносит изменения в параметры операционного дизайна процентной политики. Так, с 4 апреля 2025 года:

спрэд между учетной ставкой и ставкой по трехмесячным депозитным сертификатам вырастет на 1 и. п.;

спрэд между учетной ставкой и ставкой по кредитам овернайт тоже возрастет на 1 и. п.;

расширятся возможности банков размещать средства в трехмесячных депозитных сертификатах в зависимости от успешности наращивания за последние 12 месяцев портфеля гривневых депозитов населения со сроком более трех месяцев (мультипликатор повышается с 3 до 3,5).

"Такие изменения усилят рыночные стимулы для привлечения банками срочных депозитов населения в гривне. Это будет способствовать дальнейшему росту процентных ставок по срочным гривневым инструментам, а соответственно – усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения. В результате ожидается снижение рисков для ценовой динамики, валютного рынка и и международных резервов", – отметил глава НБУ.

Ставка является основным инвентарем корректировки инфляции со стороны центральных банков мира. Если ставка повышается, через несколько месяцев темпы роста цен должны снизиться.

НБУ декларирует цель по инфляции на уровне 5,0%. Однако в прошлом году цены выросли на 12,0%, а в январе 2025 года рост цен ускорился до 12,9%. По прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы инфляция составит 15%, после чего начнет снижаться до 8,4% на конец года.

От учетной ставки зависит ставка, по которой НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. Учетная ставка оказывает влияние на общий уровень процентных ставок в экономике, включая ставки по кредитам и депозитам для предприятий и физических лиц.

Изменение ставки

Отметим, что НБУ держал учетную ставку на уровне 10% с начала войны и принял решение повысить до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023 г., когда НБУ начал снижать ставку до 15%. НБУ снижал ставку и в 2024 году. С июня он держал ее неизменной на уровне 13%. Но в декабре 2024 года НБУ повысил ставку до 13,5%, в январе – 14,5%.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для рыночных участников о направлении монетарной политики НБУ и общем экономическом положении страны.

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