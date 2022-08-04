Национальный производитель ПВХ-профиля МИРОПЛАСТ отчитался о результатах работы за первое полугодие

Компания «МИРОПЛАСТ» является крупнейшим производителем ПВХ-профиля для окон и дверей в Украине. Предприятие останавливалось лишь на первые недели войны, но быстро возобновило работу и обеспечило поставки необходимого на сегодняшний день продукта по всей Украине.

За первое полугодие 2022 г. МИРОПЛАСТ заплатил более 54 млн грн налогов, сборов и других платежей в госбюджет. Компания продолжает экспортировать свою продукцию в западные страны, Молдову, Казахстан. Поступление валютной выручки (более 230 млн грн за полгода) помогает в стабилизации курса гривны и важно для поддержки украинской экономики.

МИРОПЛАСТ также сознательно относится к сохранению рабочих мест, и с начала войны, несмотря на трудное время, не сократил ни одного сотрудника. А 27 из них встали на защиту нашей страны – присоединились к рядам ВСУ и ТРО.

Представители компании в очередной раз подчеркивают, что сейчас особенно важно способствовать работе всех отечественных производителей и оказывать им разностороннюю поддержку. Общество должно понимать, что местные предприятия – это не просто рабочие места и зарплаты сотрудников, но и пополнение бюджета региона, страны, отчисления в пенсионные фонды, военные сборы и прочее.

Сознательный выбор украинцев должен быть основан на том, чтобы сохранить отечественную промышленность от упадка, местные бизнесы от банкротства. Это залог жизнеспособности украинской экономики и дальнейшего быстрого восстановления после победы.

МИРОПЛАСТ призывает потребителей сознательно относиться к будущим покупкам и отдавать предпочтение украинским продуктам и услугам, ведь этим вы помогаете стране. Вместе – мы сила.

Все будет Украина!