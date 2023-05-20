Нацкомиссия пересмотрит тарифы на свет для облэнерго: что известно

Речь идет почти обо всех операторах системы распределения, которые сейчас работают по стимулирующему тарифообразованию и за "Расходы+".

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует пересмотреть тарифы на распределение электроэнергии операторам систем распределения (ОСР).

Об этом говорится в материалах комиссии до следующего заседания, запланированного на 23 мая 2023 года.

Тарифы будут пересмотрены дважды: в июне и июле-декабре. Это касается операторов систем распределения, которым установлены тарифы по стимулирующему тарифообразованию и за "Расходы+". Отмечается, что тарифы на второе полугодие 2023 года будут установлены с учетом расходов недополученных ОСРами в апреле-мае.

Однако для ОСР, продолжающих работать на территории, где ведутся боевые действия, действующий тариф не будет меняться до конца июня. На второе полугодие стоимость будет установлена на уровне второго этапа повышения.

Когда повысят тариф для бытовых потребителей

В Украине уже с 1 июня может подорожать электроэнергия. Если тарифы на электроэнергию в Украине вырастут до 2,88 грн/кВт/ч, это увеличит сумму в платежке на 200-300 грн. Сейчас энергокомпании работают с убытками, поскольку ни у них, ни у государства нет других источников, позволяющих восстановить энергосистему. Повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также осуществлять аварийные и восстановительные работы.

Кроме того, Нацкомиссия направила письмо правительству, в котором инициирован вопрос введения порядка защиты уязвимых потребителей электрической энергии. Регулятор предлагает, чтобы правительство урегулировало вопросы защиты уязвимых потребителей электроэнергии с помощью:

определение категорий уязвимых потребителей по определенным признакам

внедрение механизмов учета, мониторинга и контроля за принадлежностью потребителей к категории уязвимых

принятие специальных мер защиты от отключения электроэнергии у уязвимых потребителей с целью удовлетворения потребностей таких потребителей в электрической энергии в течение определенных периодов

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