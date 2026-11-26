Деньги / иллюстративное фото / © Фото из открытых источников

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Украинские пенсионеры могут получать от 596,85 до 1 038 гривен ежемесячной доплаты за особые заслуги перед государством. На такие выплаты претендуют не только Герои Украины и кавалеры орденов, но и известные спортсмены, космонавты и многодетные родители. В 2026 году точная сумма надбавки рассчитывается индивидуально в зависимости от конкретного статуса и достижений человека.

Подробные условия выделения этих средств разъяснили вГлавном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

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Надбавки к пенсии за особые заслуги: кто имеет право на доплату

Закон «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» гарантирует бессрочную финансовую надбавку гражданам, отличившимся героическими поступками или значительными трудовыми достижениями.

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Такую доплату начисляют к уже назначенной пенсии — по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца. Претендовать на дополнительные выплаты от государства могут Герои Украины, обладатели почетного звания «народный», ветераны войны, известные спортсмены, космонавты, а также матери-героини.

Если мать-героиня умерла или была лишена родительских прав, право на эту надбавку переходит к отцу — при условии, что он самостоятельно воспитывал детей до достижения ими шестилетнего возраста. При оформлении доплаты государство учитывает как родных, так и усыновленных детей.

Каков размер надбавок в 2026 году

Размер надбавки рассчитывается в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Поскольку в 2026 году этот базовый показатель составляет 2 595 гривен, суммы выплат распределяются следующим образом:

40% (1038 грн) — Героям Украины, лицам, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, а также матерям, родившим и воспитавшим до шестилетнего возраста 10 и более детей;

39% (1012,05 грн) — матерям, родившим и воспитавшим до шестилетнего возраста 9 детей;

38% (986,10 грн) — лицам, награжденным четырьмя и более орденами Украины после провозглашения независимости, и матерям, воспитавшим 8 детей;

37% (960,15 грн) — матерям, родившим и воспитавшим 7 детей;

36% (934,20 грн) — лицам, удостоенным почетного звания Украины «народный» после провозглашения независимости, и матерям, воспитавшим 6 детей;

35% (908,25 грн) — матерям, родившим и воспитавшим 5 детей; ветеранам войны, награжденным орденом за личное мужество и вклад в защиту государства; выдающимся спортсменам, дважды или более побеждавшим на Олимпийских и Паралимпийских играх и Всемирных играх глухих; космонавтам, совершившим полёт в космос;

34% (882,30 грн) — однократным победителям Олимпийских и Паралимпийских игр и Всемирных игр глухих, двукратным и многократным чемпионам мира, рекордсменам мира;

33% (856,35 грн) — однократным чемпионам мира;

32% (830,40 грн) — двукратным и многократным чемпионам Европы и рекордсменам Европы;

31% (804,45 грн) — однократным чемпионам Европы и членам летно-испытательных экипажей самолетов;

25% (648,75 грн) — лицам, удостоенным почетного звания Украины «заслуженный», и награжденным тремя орденами Украины;

24% (622,80 грн) — лицам, награжденным двумя орденами Украины;

23% (596,85 грн) — лицам, удостоенным государственных премий Украины и награжденным одним орденом Украины.

Если пенсионер, которому была назначена надбавка за особые заслуги, умирает, право на эти выплаты переходит к нетрудоспособным членам его семьи. Точная сумма зависит от количества таких иждивенцев: если в семье их двое или более, государство будет выплачивать 90% от прежней доплаты, а если один — 70%.

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Пенсии в Украине в 2026 году — последние новости

Пенсии в Украине выплачиваются ежемесячно с 4 по 25 число в соответствии с индивидуальным графиком, который зависит от способа доставки: на банковские карты средства обычно поступают до 10 числа, а через «Укрпочту» — до 25-го. Точную дату начисления за декабрь 2026 года можно проверить в личном кабинете Пенсионного фонда в разделе «Моя пенсия».

Стоит отметить, что украинцы, постоянно проживающие за рубежом, могут лишиться пенсионных выплат, если своевременно не подтвердят специальным заявлением в Пенсионный фонд, что они живы, причем такое требование действует не во всех странах, а сроки подачи документов различаются.

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