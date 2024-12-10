"Надо заранее закупать все по 10 кг": экономист предупредил о значительном подорожании продуктов

С начала 2025 года в Украине значительно возрастут цены на продукты, а причинами повышения цен являются не только сезонность, но и высокая инфляция, боевые действия и нехватка мужчин.

Об этом сообщил доктор социальной экономики Зиновий Свереда в эфире "Киев 24".

"То, что показывают банкиры, а именно инфляцию на уровне 9,7%, можно сказать, что, например, гречка вырастет в цене на 20-25%, как и любые виды продуктов. Сейчас можно закупать не просто по килограмму, а по 10 кг. В любом случае все продукты зимой и в начале весны и естественно дорожают, но из-за того, что у нас и высокая инфляция, и боевые действия, и нехватка мужчин, все это будет прибавлять лишних 10-15% к цене", — сказал эксперт.

Дешеветь ожидать не следует, отметил Зиновий Свереда.

"Ничего не будет дешеветь. Вообще ничего. Потому что мы имеем большие расходы на социальную сферу, на войско, а все, что инвестируется в войну — это потери. Для России расходы на войну — это инвестиция, потому что они разрушают нашу экономику. А для нас это огромные потери", — отметил он.

Зиновий Свереда также назвал удорожание товаров в Украине естественным процессом, начинающимся во время инфляции и войны в стране.

"Очень важно, чтобы началась гиперинфляция. Вот здесь нужно сотрудничество с международными партнерами, которые будут помогать нам выравнивать состоятельность нашей валюты", — сказал Зиновий Свереда.

Отметим, что и по сообщению НБУ, в Украине ускорилась инфляция. Специалисты объяснили причины удорожания продуктов.

Напомним, в ВР готовят изменения к законодательству по борьбе с дистрибьюторами-монополистами, что позволит украинцам получить возможность покупать более качественные лекарства.

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