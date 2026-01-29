Надвигается большой финансовый кризис: тревожное предупреждение американского экономиста

Золото растет в стоимости / © Pixabay

Рост цены на золото, которая впервые превысила $5000 за унцию, свидетельствует о приближении крупного экономического кризиса, вызванного потерей доверия в мире к доллару США.

Об этом заявил американский экономист Питер Шифф, сообщает Fox Business.

«Золото и серебро предупреждают нас о более серьезном кризисе, который ударит или позже в этом году, или, возможно, в следующем. Мы направляемся к кризису доллара США и кризису суверенного долга», — заявил эксперт в эфире программы «The Claman Countdown».

По его словам, Центральные банки многих стран покупают золото для поддержки своих валют и избавляются от долларов.

«Мы приближаемся к экономическому кризису, который сделает финансовый кризис 2008 года похожим на детскую игрушку», — предупредил Питер Шифф.

Экономист утверждает, что инфляция в США будет гораздо опаснее в ближайшие годы, чем была во времена администрации Байдена, мол, именно об этом предупреждает рост стоимости золота и серебра.

При этом он провел параллель с периодом до кризиса 2008 года.

«Так же, как в 2007 году, когда рынок субстандартного кредитования взорвался — то, что я предсказывал за годы до этого — мы знали, что приближается гораздо больший кризис. Но финансовое сообщество, Федеральная резервная система тогда говорили, что проблема была изолированной. Они не понимали, что происходит», — пояснил Шифф.

Экономист подчеркнул, что мировая экономика работает не благодаря Америке, а наоборот — американская экономика работает благодаря миру.

«У нас экономика, базирующаяся на потреблении и кредите, построена на статусе доллара как мировой резервной валюты. И мир начинает отступать от этой поддержки. Доллар рухнет и будет заменен золотом», — отметил он

Шифф добавил, что верхнего предела цены на золото нет, поскольку «нет нижнего предела для доллара».

«Главное отличие между будущим кризисом и кризисом 2008 года заключается в том, что он будет сосредоточен в Америке. Он не будет экспортирован в остальной мир. Это будет глобальный финансовый кризис, но он первым ударит по Соединенным Штатам. Остальной мир фактически выиграет», — подытожил он.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) предполагает рост мировой экономики по итогам 2026 года.