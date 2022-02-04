"Нафтогаз" начал импортировать газ: повлияет ли это на цены и сколько придется платить

Импортируют газ из Европы как частные компании, так и НАК "Нефтегаз".
НАК "Нафтогаз" с февраля приступил к импорту газа из Словакии, Венгрии и Польши, таким образом компания планирует всего за месяц закупить 300 миллионов кубометров газа.
Об этом сообщил на онлайн-брифинге министр энергетики Герман Галущенко в пятницу, 4 февраля.
По его словам, импортируют газ из Европы как частные компании, так и НАК "Нафтогаз". За сколько покупают голубое топливо – министр не рассказал, ссылаясь на коммерческую тайну. В то же время Галущенко отметил, что сейчас цена составляет от 900 до 1000 долларов за тысячу кубов.
"В настоящее время гарантированные мощности для импорта составляют 50 млн кубов в сутки. Этого абсолютно достаточно, чтобы наполнить хранилища", — сказал он.
Как отметил министр, в феврале НАК "Нефтогаз" планирует купить около 300 млн кубометров газа. Такой объем импорта может стоить для компании от 7,6 млрд грн до 8,5 млрд грн. "Для прохождения отопительного сезона 2022-2023 Украина должна импортировать газ, на это нужно около 7 млрд долларов", – подчеркнул Галущенко.
Ранее сообщалось, что Украина и Польша построят общий газопровод, который защитит от шантажа со стороны РФ. Премьер Польша Матеуш Моравецкий,строительство газопровода позволит увеличить объем поставляемого на Восток газа.
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