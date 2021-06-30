"Нафтогаз" начал подключать клиентов через "Дію": как украинцам подать заявку на присоединение

Ранее процедура смены поставщика занимала до трех недель, теперь значительно меньше времени.

Сменить поставщика на НАК "Нафтогаз Украины" граждане могут в приложения "Дію". Компания начала начала принимать цифровые документы и оформить заявление на присоединение можно за несколько минут.

Об этом сообщает "Дію" в Telegram-канале.

Благодаря новации украинцы могут значительно быстрее оформить заявку, за три дня вместо трех недель, а вся необходимая информация для смены поставщика будет подгружаться в заявление с "Дії". Также отмечается, что такой клиентоориентированный подход позволит, чтобы "коммуналка" начинала выходить в лидеры удобных сервисов и цифровизации.

Согласно сообщению, для того, чтобы оформить заявление с помощью "Дію", нужно:

Вход в gas.ua в раздел "Стать нашим клиентом";

выбрать возможность "Подать заявление с "Дії";

выбрать ID-карту или идентификационный код;

сканировать QR-код;

подтвердить передачу цифрового документа;

заполнить дополнительные необходимые поля для изменения поставщика;

выбрать функцию "сформировать файл заявки" и после этого подписать заявление в удобной форме.

Напомним, "Нафтогаз Украины" повысил месячную цену на газ в июне до 11,94 грн за куб. м, в то время как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м. В компании рост цены объяснили ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет, и по состоянию на начало июня продолжали расти. Там добавили, что такая тенденция на европейском рынке обусловлена колебаниями цен на энергорынке, потому, что Российская Федерация искусственно ограничивает поставки газа с целью создания давления для завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

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