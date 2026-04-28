«Нафтогаз» объявил цену на газ: какой тариф будет действовать круглый год
В компании подчеркнули, что в течение года будет действовать фиксированный тариф для бытовых потребителей.
Компания НАК «Нефтегаз» установила тариф для бытовых потребителей на следующий год. Цена фиксирована и будет действовать с 1 мая 2026-го по 30 апреля 2027-го.
Об этом сообщили на сайте «Нафтогаза».
«Условия тарифного плана подходят тем, кто хочет запланировать свои расходы независимо от сезона», — подчеркнули в компании.
Речь идет о тарифе «Фиксированный», согласно которому за кубометр газа обойдется 7,96 грн. Клиенты компании будут автоматически переведены на тарифный план. В то же время, новые потребители при подключении могут выбрать его в заявлении на присоединение.
«Срок действия тарифа может быть прекращен клиентом досрочно путем перехода на другой тарифный план», — добавили в компании.
Условия тарифного плана «Фиксированный»:
цена фиксируется и вы легче можете планировать расходы на газ;
вы платите счета за газ по-прежнему до 25 числа месяца, следующего за расчетным.
Как сообщалось, ранее «Нафтогаз» сменил реквизиты расчетов. Получение бумажной квитанции больше не обязательно. Для просмотра доступны электронные счета. В частности, узнать сумму к оплате за газ можно в мобильном приложении «Куб» или через чат-боты в мессенджерах.
Напомним, в Украине обновили требования к платежкам за газ. НКРЭКУ приняла постановление №541, которое внесло изменения в Кодекс газораспределительных систем и обновило требования к платежкам за распределение природного газа для бытовых потребителей.