"Нафтогаз" получит деньги на закупку газа в качестве компенсации за ГТС

"Нафтогаз" получит деньги на закупку газа в качестве компенсации за ГТС

Кабмин согласился с предложением заключить соответствующее соглашение.

Кабинет министров своим постановлением от 27 сентября одобрил договор о выплате НАК "Нафтогаз Украины" компенсации "Оператором ГТС Украины" в связи с изменением лицензиата деятельности по транспортировке природного газа.

Об этом говорится в тексте опубликованного на сайте правительства документа.

В документе говорится о том, что правительство принимает предложение "Нафтогаз Украины" относительно компенсации средств за передачу газотранспортной системы в ведение ООО "Оператор ГТС Украины". Полученные средства средства будут направлены на закупку газа.

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По информации РБК-Украина, проектом договора, который направлен в Кабмин, предусмотрена выплата в размере 47,9 млрд грн двумя траншами — 27 млрд в октябре и 20,9 млрд — до конца 2021 года.

Напомним, в течение отопительного сезона все потребители газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" будут платить единую цену за газ — 7,96 грн за кубометр.

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