"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения: какая сейчас стоимость

Компания обслуживает около 1 млн бытовых потребителей.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в июне до 11,94 грн за 1 куб. м, тогда как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за 1 куб. м.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Да, цена газа в тарифном плане "Месячный" в июне составляет 11,94 грн/куб.м, в то время как клиенты ГК "Нафтогаз Украины" в рамках годового тарифного плана "Фиксированный" имеют одну из самых выгодных цен на газ — 7 96 грн/куб.м. Подчеркиваем, подключение к тарифному плану "Месячный" происходит только по желанию клиента. По умолчанию все клиенты ГК "Нафтогаз Украины" обслуживаются по годовому тарифному плану "Фиксированный", — говорится в сообщении.

В компании рост цены объяснили ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет, и по состоянию на начало июня продолжали расти.

"Отметим, что цены на газ в Украине всегда коррелируются с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна интегрирована в европейский газовый рынок с 2015 года. Украина импортирует 30% от общих объемов потребления, поэтому цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских торговых площадках. В среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро/МВт-ч, что чуть более 270 долларов за тысячу кубометров", — объяснили в "Нафтогазе".

Там добавили, что такая тенденция на европейском рынке обусловлена колебаниями цен на энергорынке из-за того, что Российская Федерация искусственно ограничивает поставки газа с целью создания давления для завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Напомним, с 1 мая 2021 года газоснабжающие компании автоматически перевели клиентов на годовые тарифные планы. 25 апреля газопоставщики опубликовали цены на газ для населения, которые будут действовать с 1 мая 2021 до 30 апреля 2022 года. Они колеблются от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

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