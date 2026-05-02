«Нафтогаз» предупредил об обязательном переоформлении счетов: кого касается

Коммунальные счета. / © Киевэнерго

Реклама

Некоторых клиентов «Нефтегаза» советуют не медлить с переоформлением лицевых счетов. Есть несколько случаев для осуществления соответствующей процедуры. В частности, необходимость изменения актуальна при покупке жилья на вторичном рынке.

Об этом сообщил один из филиалов Газсети в Facebook.

Потребители в ряде случаев должны срочно переоформить лицевые счета для расчета за голубое топливо. Это персональный номер в газораспределительной компании, который закрепляется за каждым клиентом. В нем — вся необходимая информация о потребителе, идентифицирующая его в системе.

Реклама

Это необходимо, чтобы контролировать начисления за услуги распределения; ремонтировать или устанавливать новое оборудование; заказывать проверку дома на утечки газа.

Как переоформить лицевой счет

У граждан есть несколько вариантов для переоформления счета. В частности, доступный онлайн-способ или можно обратиться с пакетом документов в ближайший Центр обслуживания клиентов.

Для обновления информации необходимо подготовить оригиналы и копии следующих документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

договор купли-продажи, дарение/свидетельство о наследстве;

выписка из госреестра вещных прав на недвижимое имущество;

технический паспорт квартиры/дома;

справку из Центра предоставления административных услуг количество зарегистрированных лиц при отсутствии индивидуального счетчика.

Собранный пакет документов можно отправить по электронной почте, отсканировав или сделав четкие фото каждого документа. При отправке документов в теме письма необходимо указать ЭИС-код. Подать скан-копии/фото документов следует на сайте компании.

Реклама

Напомним, ранее «Нафтогаз» сменил реквизиты расчетов. Получение бумажной квитанции больше не обязательно. Для просмотра доступны электронные счета. В частности, узнать сумму к оплате за газ можно в мобильном приложении «Куб» или через чаты в мессенджерах.

Новости партнеров