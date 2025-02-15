"Нафтогаз" распродал газ по заниженным ценам, импортируя дорогостоящий ресурс — эксперт

Газовый кризис в Украине усугубляется на фоне стремительного роста цен в Европе и непрозрачной политики "Нафтогаза". По словам экспертов, государственный монополист вместо стратегического накопления ресурсов занялся коммерческими продажами, что привело к проблемам с запасами газа.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отметил, что летом можно было газ купить где-то за 300 долларов на европейском рынке, а сейчас цена выросла до 600, то есть почти на 100%.

По его словам, "Нефтегаз", хотя и обеспечивает население и предприятия Теплокоммунэнерго газом в рамках специального режима ценообразования, все же в прошлом году начал активнее выходить на коммерческий рынок.

"Но почему-то "Нафтогаз" активно в прошлом году пошел на коммерческий рынок, начал продавать природный газ предприятиям, частным предприятиям, то есть ушел в коммерцию, причем часто продавал этот газ по цене ниже импортного ресурса", — заявил Кущ.

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко подверг сомнению саму систему газового рынка в Украине.

"Черный ящик, в котором все пытаются разобраться. Что такое рынок? У нас точно нет рынка газа", – подчеркнул Кучеренко.

По его словам, "Нефтегаз", несмотря на свои коммерческие операции, сейчас требует значительного финансирования из госбюджета.

Напомним, Временная следственная комиссия Верховной Рады по ценообразованию в энергетике обратилась в Государственную аудиторскую службу Украины с просьбой провести проверку компании «Нафтогаз» из-за недостаточных запасов газа в хранилищах.