"Нафтогаз" зафиксировал в новом тарифе стоимость газа на весь отопительный сезон: новая цена с 1 октября

"Нафтогаз" зафиксировал в новом тарифе стоимость газа на весь отопительный сезон: новая цена с 1 октября

Все абоненты компании будут платить по единому тарифу, но за "разные" объемы.

В течение отопительного сезона все потребители газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" будут платить единую цену за газ — 7,96 грн за кубометр.

Новый тариф "Комфортный сезон" от "Нафтогаза" будет действовать с 1 октября по 30 апреля. Он идентичен летнему тарифному плану "Фиксированный", который также составляет 7,96 грн за кубометр. Но есть разница в условиях оплаты. Об этом сообщается на сайте компании.

Условия тарифного плана "Комфортный сезон" от "Нафтогаза":

Цена фиксируется на отопительный сезон.

Нужно платить одинаковую сумму ежемесячно в течение сезона.

Предоставляется дополнительная скидка 1% в следующем месяце по уплате до 15 числа в личном кабинете или чат-боте.

Разница между тарифами заключается в том, что с "Фиксированным" нужно платить за реально потребленный газ, по счетчику. А вот "Комфортный сезон" предусматривает, что ежемесячно потребитель будет платить фиксированную сумму. Ее начисляют на основе потребленного газа домохозяйством за прошлый отопительный сезон — с октября 2020 года по апрель 2021 года. Высчитывается средний показатель потребления кубометров газа в месяц и рассчитывается по тарифу 7,96 грн/куб.м.

Раньше премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами и ценами на коммунальные услуги для населения.

Новый отопительный сезон начнется с существенного повышения тарифов

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