"Нафтогазу" избрали нового председателя наблюдательного совета: что известно

С сентября 2021 года в "Нафтогазе" не было наблюдательного совета; ее функции временно выполнял акционер компании – Кабинет министров Украины.

"Нафтогазу" избрали нового председателя наблюдательного совета. Им стал президент и CEO канадской энергетической компании Tenaz Energy Энтони Марино.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в Facebook.

"Только что на заседании наблюдательного совета "Нафтогаза" был избран его председатель. Поздравляю Энтони Марино с избранием! Энтони имеет значительный управленческий опыт. В настоящее время является президентом и CEO энергетической компании Tenaz Energy", — написал он.

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Напомним, что с сентября 2021 года в "Нафтогазе" не было наблюдательного совета. Ее функции временно выполнял акционер компании – Кабинет министров Украины.

С ноября 2022 года правительство назначило экс-министра развития общин и территорий Алексея Чернышова новым председателем правления НАК "Нефтегаз Украины". Сразу Кабинет министров поручил новобранному главе начать новую конкурсную процедуру по избранию и назначению наблюдательного совета компании.

Напомним, НАК "Нефтегаз Украины" в Давосе договорилась с международными партнерами по резервированию дополнительных объемов газа для Украины на текущий отопительный сезон.

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