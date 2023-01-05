Наибольшие потери за всю историю независимости: на сколько упал ВВП Украины в 2022 году

В Минобороны рассказали, какие потери понесла экономика Украины за почти год полномасштабной войны России против Украины.

Из-за полномасштабной войны России в 2022 году экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения.

Об этом сообщили в Минэкономики.

Так, падение ВВП Украины по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4% [±2%], что является лучшим показателем, чем предполагалось по предварительным прогнозам.

"В течение 2022 года экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения, которые ей нанесла РФ, масштабировав 24 февраля по всей протяженности общей границы и с территории Белоруссии и оккупированного Крыма свой террор, начатый еще в 2014 году", — говорят в Минэкономики.

В то же время удержать экономический фронт удалось. По словам министера экономики Украины Юлии Свириденко, этим экономика Украины обязана силам обороны Украины, слаженной работе Правительства и бизнеса, несокрушимому духу населения, коммунальщикам, которые восстанавливали разрушенные/поврежденные объекты критической инфраструктуры, а также системной финансовой поддержке со стороны международных партнеров.

По предварительной оценке аналитиков Министерства экономики (с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования), сделанной с учетом оперативной оценки Госстата реального ВВП за 3 квартала 2022 года (в I квартале 2022 года уменьшение по сравнению с I кварталом 2021 года на 15,1% в ІІ квартале 2022 года – на 37,2%, в ІІІ квартале 2022 года – на 30,8% соответственно), падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4% [±2%] (рост на 3,4% в 2021 году).

"Это объективно наихудшим результатом времен независимости, впрочем лучше, чем ожидали большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения, когда оценки варьировались в пределах 40-50% падения ВВП и глубже", — говорят в Минэкономики.

В то же время в декабре падение ВВП оценено на уровне — 34 [±2%], что несколько лучше, чем оценки за ноябрь (падение ВВП на уровне 37 [±2%]) (соответственно IV квартал – падение на уровне 35,5 [±] 2%]), учитывая определенную стабилизацию ситуации с энергоснабжением после обстрелов в ноябре.

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