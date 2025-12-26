Наименьшие пенсии в 2026 году — какая сумма и кто будет получать

Минимальная пенсия в Украине привязана к прожиточному минимуму / © ТСН.ua

Реклама

Прожиточный минимум с 1 января 2026 года составит 3209 гривен на одного человека. Для лиц, потерявших трудоспособность, его определили на более низком уровне.

По данным Пенсионного фонда Украины, именно этот показатель является определяющим для размера минимальной выплаты продолжающим работать пенсионерам. В 2026 году он составит 2595 гривен.

В то же время неработающие пенсионеры будут получать 3328 гривен минимальной пенсии от 2026 года.

Реклама

Кто может выйти на пенсию в 2026 году

На сайте Пенсионного фонда Украины отмечается, что для оформления пенсии нужно достичь нужного возраста и иметь соответствующий страховой стаж.

В следующем году будут действовать следующие требования:

в 60 лет — при наличии не менее 33 лет страхового стажа

в 63 года — за стаж от 23 лет

в 65 лет — при условии не менее 15 лет стажа

Если стажа недостаточно, человек может назначить временную государственную социальную помощь.

Напомним, Кабмин принял решение об очередной индексации пенсий, которая охватит большинство украинских пенсионеров. Повышение запланировано на 1 марта 2026 года, а размер выплат будет увеличен в среднем на 11,5%.