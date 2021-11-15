Накопительные пенсии: в Минсоцполитики объяснили, когда же заработает реформа

Накопительные пенсии: в Минсоцполитики объяснили, когда же заработает реформа

По словам Лазебной, если до конца текущего года соответствующий законопроект будет принят за основу, то старт реформы состоится в 2024 году.

Реформа по внедрению обязательного накопительного пенсионного обеспечения может начаться в 2024 году, если до конца текущего года Верховная Рада примет соответствующий законопроект.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на заявление Министра социальной политики Марины Лазебной в интервью изданию Факты.

Также читайте Шмыгаль рассказал детали о накопительной пенсионной системе в Украине

"Если до конца текущего года соответствующий законопроект будет принят за основу, считаю, что старт реформы состоится в 2024 году. Нам нужен минимум год на отработку технического взаимодействия единого социального реестра со всеми субъектами информационного обмена. Национальной комиссии по ценным бумаг и фондового рынка необходимо минимум полтора года на подготовку нормативной базы", — подчеркнула Лазебная.

При обсуждении этого вопроса на заседании рабочей группы эксперты поддержали концептуальные подходы к модели взносов на общеобязательное пенсионное накопление.

Как заявила Лазебная, обязательные взносы будут производиться в пользу людей работодателями за счет снижения Единого социального взноса без роста налоговой нагрузки на бизнес.

"Человек будет платить взносы за счет собственной зарплаты на добровольной основе. При этом в пользу тех людей, которые решат платить накопительные взносы за свой счет, государство будет делать дополнительные стимулирующие взносы", — рассказала министр.

Напомним:

В Мировом банке посоветовали, как профинансировать накопительные пенсии. Так, финансирование накопительного уровня пенсионной системы может происходить на средства работодателя, работника и правительства.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку