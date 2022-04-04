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Налаживают каналы контрабанды: Россия планирует обходить санкции с помощью Грузии

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Налаживают каналы контрабанды: Россия планирует обходить санкции с помощью Грузии

Также рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и РФ.

Российские оккупанты планируют обходить международные санкции с помощью Грузии. Для этого уже отлаживают каналы контрабанды.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Чтобы обойти санкции российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов. На сегодняшний день известно о еще одном канале поставки в РФ товаров военного назначения — Восточной Азии. Через него в страну-оккупанта поставляются запчасти для техники, электроника и оптические приборы", — говорится в сообщении.

По данным разведки, рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и РФ.

Напомним, Грузия не планирует вводить экономические санкции против Российской Федерации в связи с военной агрессией РФ против Украины.

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