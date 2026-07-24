Наличные или карта: аналитики КИТ Group дали советы, как распределить бюджет отпуска

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Это подчеркивают аналитики финансового маркетплейса КИТ Group. В своём блоге они рассказали о том, как подготовить финансы к зарубежной поездке.

Львиная доля расходов придется на безналичные расчеты — прежде всего за жилье, развлечения, питание. Поэтому перед поездкой стоит проверить карты. Прежде всего — не истечет ли срок их действия во время путешествия. Также заранее нужно активировать возможность оплаты и снятия наличных за границей и выяснить лимиты.

Кроме того, необходимо проверить тарифы вашего банка на конвертацию гривни в валюту страны, в которую вы собираетесь отправиться.

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«Когда за границей оплата производится картой, в этой операции участвуют три стороны: ваш банк, платежная система (Visa или Mastercard) и банк, принимающий безналичные платежи. Конвертацию гривни в местную валюту осуществляет платежная система по курсу, близкому к межбанковскому, который обновляется ежедневно. А вот ваш банк, выпустивший карту, может добавить собственную комиссию. Именно её стоит проверить в тарифах карты ещё до поездки», — объясняют аналитики КИТ Group.

Наличные в общем бюджете поездки должны составлять 20–30%. Они понадобятся сразу после прилёта, когда нужно взять такси из аэропорта, пообедать. Также наличные нужны на рынках, для чаевых, в небольших заведениях. Следует рассчитывать на то, что это должна быть сумма на первые 1–2 дня поездки плюс запас на мелкие расходы на весь срок поездки.

О наличии валюты стоит позаботиться заранее. Это можно сделать на маркетплейсе финансовых услуг КИТ Group. Курс можно отслеживать в режиме реального времени на сайте отделения в своём городе. Его также можно зафиксировать на час, подав заявку на сайте.

КИТ Group работает с широким спектром валют для обмена. Это важно, если вы планируете поездку в страну с собственной национальной валютой. Часть такой валюты стоит приобрести ещё в Украине. Это поможет избежать двойной конвертации и лишних потерь на курсе.

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Нужно также позаботиться о том, чтобы в кошельке были мелкие купюры — для чаевых, такси, общественного транспорта, небольших кафе.

«Об этом часто забывают, а потом сталкиваются с тем, что крупную купюру сложно разменять», — отмечают в КИТ Group.

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