Налог на аренду жилья: платить придется всем

Налог на аренду жилья

На рассмотрение Верховной Рады Украины представлен законопроект №14025, который имеет потенциал кардинально изменить правила игры на рынке аренды жилья. Документ предусматривает современный и автоматизированный подход к контролю доходов, полученных через цифровые платформы, таких как OLX, Airbnb, DIM.RIA, ЛУН и другие. Его авторы убеждены: эти новации не только сделают рынок более прозрачным, но и приведут украинское законодательство к европейским стандартам.

Как именно будет работать новый механизм

Согласно законопроекту №14025 все цифровые платформы, через которые физические лица сдают жилье в аренду, обязаны автоматически идентифицировать арендодателей и передавать в налоговую подробную информацию: фамилию, дату рождения, адрес, налоговый номер и все детали каждого соглашения (объект аренды, сроки). Данные об аренде жилья, паркомест, даже о прокате транспорта и личных услугах — все попадает под автоматическую отчетность.

Операторы платформ станут налоговыми агентами — они будут сами удерживать налог с каждой транзакции и перечислять его в бюджет.

К чему готовиться владельцам жилья и орнедарям

Для арендодателей будет действовать специальный налоговый режим — если годовая сумма дохода не превышает 6,7 млн. гривен и используется отдельный банковский счет, налог составит 5%. Для мелких арендодателей и продавцов (до трех сделок в год на сумму до 2000 евро) действует упрощенный порядок — они могут не открывать отдельный счет и не оформлять предпринимательскую деятельность.

По словам чиновников, главная цель изменений — детенизация рынка. Как показывает европейский опыт, прозрачность рождает доверие, снижает уровень мошенничества и защищает обе стороны сделки. В то же время эксперты рынка предупреждают: собственники квартир, вероятнее всего, переведут новые налоговые расходы на арендаторов, что может привести к определенному удорожанию жилья.

Еще одно важное изменение — появится требование ведения строгого учета доходов даже для тех, кто время от времени сдает одну квартиру. Каждое соглашение будет зафиксировано в госорганах — избежать декларирования станет невозможно.

В случае принятия закона рынок аренды станет более открытым, а движение средств — максимально контролируемым. Это облегчит получение государственной помощи на аренду жилья (в частности для ВПЛ), поскольку она будет предоставляться только при наличии официального договора и подтвержденного соглашения.

Законопроект разработан в рамках обязательств Украины как кандидата на вступление в ЕС и участника ОЭСР, гармонизирует налоговую политику с европейскими директивами (в частности, Директива Совета ЕС 2021/514). Банки также вовлекаются в контроль: по требованию налоговой они должны предоставлять информацию о движении средств на счетах, через которые проходят доходы от аренды.

Когда ждать перемен

Законопроект передан на рассмотрение профильного комитета. В случае положительного заключения ожидается скорейшее рассмотрение в зале Верховной Рады. Эксперты называют эти изменения поворотным моментом — после принятия закона практика серой сдачи жилья должна уйти в прошлое, а рынок станет приспособленным к требованиям единого европейского пространства.