Налог на благодарность: в Раде предлагают снимать 2-3% с доходов украинцев

Совместная ответственность: Костенко предлагает наполнять счета солдат за счет спецналога / © ТСН.ua

Секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко предложил ввести в Украине новый налог в размере 2-3% от доходов украинцев на депозиты военным.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«Мы не будем снимать средства, но откроем всем солдатам депозиты, которые они смогут использовать после войны. Вы будете давать им двадцатку (20 тысяч грн зарплаты — Ред.), а тридцатка (30 тыс. грн — Ред.) будет капать им на депозит», — предлагал Костенко.

По его словам, военные могли бы потратить эти деньги после войны на погашение кредитов, обучение детей, покупку автомобилей. По мнению депутата, такой механизм мог бы стать формой общественной ответственности перед воюющими.

«И солдат понимает, что сейчас средств нет, а потом они появятся. Я тогда объяснял это таким образом. Говорю, просто, вот пусть выйдет Президент и скажет: „Смотрите, у нас страна, там, сорок миллионов в общей сложности, кто-то за границей, кто-то здесь. Воюет у нас миллион, один миллион. Так давайте создадим такие условия в целом, что после войны эти сорок миллионов, как дань уважения или как долг — сделаем налог два-три процента — будут выплачивать этим людям, которые воевали. Если из сорока воюет один, то мы можем сделать так, чтобы этот долг потом отдавался. И воюющий человек знает, что у него накапливается. Мы не забираем эти средства“, — предлагал Костенко.

Нардеп посетовал, что его коллеги в Верховной Раде не поддержали такое решение.

«Я считал это шикарным решением. Когда солдат сегодня не может потратить эти средства, но они у него лежат на депозите, на счету, и никто их не тронет. И даже дети (военного — Ред.) могут использовать это. Но нет. Когда я им это говорил, они отвечали „Да, классное решение“. Но это нужно что-то делать», — пожаловался Костенко.

