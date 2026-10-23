Налог на денежные переводы от родственников: кому и в каких случаях придется платить

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Перевод денег между близкими родственниками в Украине не подлежит обязательному налогообложению. Однако наличие налогов или их отсутствие напрямую зависят от степени родства, назначения платежа и того, считается ли эта сумма подарком или иным видом дохода.

В Государственной налоговой службе поясняют, что далеко не каждый перевод на банковскую карту считается доходом, с которого необходимо платить налоги. Когда вы перечисляете собственные сбережения между членами семьи или получаете финансовую поддержку от близких, такие деньги не облагаются налогом автоматически.

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Согласно Налоговому кодексу Украины (статья 174), денежные подарки от родственников первой и второй степени родства облагаются нулевой ставкой налога на доходы физических лиц. Это означает, что подавать декларацию только из-за получения таких переводов от близких не требуется.

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К первой степени родства относятся:

родители;

муж, жена;

дети, в том числе усыновленные.

Ко второй степени родства относятся:

родные братья и сестры,

бабушки и дедушки

внуки.

Например, когда родители перечисляют взрослому ребенку средства на жилье, лечение или повседневные нужды, это не обязывает его отчитываться перед налоговой службой и платить налоги. То же самое касается и денежных подарков между супругами или от бабушек и дедушек внукам.

Эксперты отмечают, что ключевую роль играют обстоятельства операции и назначение платежа. Перевод собственных сбережений, возврат займа, расчет за совместные покупки и подарок — это совершенно разные финансовые операции. Поэтому не следует считать любое поступление на карту безналоговым подарком только потому, что деньги прислал близкий человек.

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Когда придется отчитаться за перевод от родственника и заблокирует ли банк эту операцию

Совершенно другие правила действуют в том случае, если деньги перечисляет человек, не входящий в ближайший круг родственников. Например, подарки от дяди, тёти, двоюродного брата или сестры Налоговый кодекс не считает переводами от первой или второй степени родства, поэтому такие суммы подлежат налогообложению.

Если же денежный перевод поступает из-за рубежа, вступают в силу специальные нормы, касающиеся иностранных доходов. В этом случае налоги зависят от того, где именно зарегистрированы в качестве налогоплательщиков отправитель и получатель, а также от назначения самих средств. Поэтому в подобных ситуациях следует заранее уточнить правила, применимые к конкретному переводу.

Отдельным нюансом является банковский финансовый мониторинг. Даже если перечисленная родственниками сумма не подлежит налогообложению, финансовое учреждение вправе запросить объяснения или подтверждение происхождения этих денег. Это обычно происходит, если транзакция является крупной, нетипичной или выходит за рамки вашей обычной финансовой активности. Сам по себе такой запрос от банка вовсе не свидетельствует о каких-либо нарушениях закона с вашей стороны.

Специалисты рекомендуют при переводе значительных сумм держать под рукой документы, подтверждающие источник средств. Это могут быть чеки, выписки, документы о родственных связях или договор дарения, если он был заключен. Наличие таких документов поможет быстро решить вопрос в случае проведения проверки.

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В итоге, денежные переводы от родителей, детей, супругов, родных братьев и сестёр, дедушек, бабушек и внуков при соблюдении законодательных требований не требуют заполнения декларации и не облагаются налогом. Однако если сумма поступила от дальних родственников или посторонних лиц, стоит заранее изучить налоговые нормы, чтобы четко понимать необходимость подачи декларации.

Ранее ТСН.ua сообщал о том, что в Украине нет единого лимита, при превышении которого банк гарантированно не запросит документы о происхождении денег. Финансовые учреждения могут проверить любой платеж, который вызывает подозрение или существенно отличается от привычных доходов и расходов клиента, в частности, операции на сумму от 400 тыс. грн согласно закону № 361-IX требуют дополнительных критериев, а проверка возможна и для меньших сумм.

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