Налог на гараж в Украине: сколько нужно платить, кто имеет льготы

Налог на гараж

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Владельцы гаражей в Украине обязаны платить налог на недвижимость. Однако правила налогообложения для такого имущества значительно строже по сравнению с обычным жильем, а сам процесс, как отмечают эксперты, имеет несколько важных юридических нюансов.

За какие гаражи придется платить налог

Важно понимать, что налог начисляется только на капитальные гаражи (капитальные наземные или подземные здания, а также машино-места в подземных паркингах), которые официально зарегистрированы в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Если же у вас обычный металлический гараж-пенал или разборная конструкция без фундамента, юридически они не считаются недвижимостью, поэтому налог за них платить не нужно.

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Главные отличия налогообложения гаражей от жилой недвижимости

Для квартир и жилых домов государство гарантирует сохранение семейного бюджета через льготные квадратные метры. Владельцы квартир полностью освобождены от уплаты налога за первые 60 квадратных метров, для частных домов предел составляет 120 квадратных метров. Налог взимается исключительно за избыток площади, превышающий установленные пределы.

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В соответствии с Налоговым кодексом Украины (в частности, статьей 266), где вся недвижимость четко делится на жилую и нежилую, капитальные гаражи, подземные паркинги и машино-места юридически классифицируются исключительно как нежилая недвижимость (а именно здания для хранения транспортных средств). Поэтому на них не распространяются общие правила и льготы, предусмотренные государством для владельцев квартир или домов.

Никаких общегосударственных льготных или не облагаемых налогом лимитов для них не предусмотрено — платить придется за каждый отдельный квадратный метр зарегистрированной площади.

Какой размер налога на недвижимость и как его начисляют

Единой фиксированной ставки налога на всей территории Украины не существует. Ее размер (в процентах от минимальной заработной платы за квадратный метр) самостоятельно устанавливает местная власть каждого отдельного территориального общества, поэтому финальная сумма зависит от населенного пункта, где расположено сооружение.

Самостоятельно рассчитывать налог или заполнять сложные декларации автовладельцам не нужно. Государственная налоговая служба самостоятельно формирует начисление. Владельцу направляется официальное налоговое уведомление-решение, где указана точная сумма к уплате и предельные сроки. Поскольку льгот на квадратуру нет, важно своевременно проверять почту и электронный кабинет плательщика во избежание штрафов.

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Кто может получить налоговые льготы

Общегосударственные льготы или полное освобождение от налога на недвижимость обычно распространяются только на определенные социальные и общественные объекты (например, общежития, детские дома семейного типа или учебные заведения) — к капитальным гаражам это не применяется. Что касается льгот для самих граждан (например, для пенсионеров, лиц с инвалидностью или участников боевых действий), то по закону местные советы могут снижать ставки или освобождать от налога, однако эти льготы обычно действуют только в отношении жилой недвижимости (квартир и домов). На нежилой фонд, включающий гаражи, такие поблажки распространяются крайне редко, поэтому владельцу чаще всего приходится платить полную сумму за каждый квадратный метр.

Важный нюанс по документации и земельному налогу

Отдельно следует помнить о юридических аспектах собственности, наличие технического паспорта на недвижимость сама по себе не дает права на ее продажу. Несмотря на то, что техпаспорт содержит полную информацию о площади, этажности или планировании для заключения нотариального договора купли-продажи или дарения только этого документа недостаточно — объект должен быть зарегистрирован в госреестре прав.

Также следует помнить о сопутствующем платеже: даже если здание гаража облагается налогом, собственнику может начисляться земельный налог (или арендная плата) непосредственно за земельный участок под ним (в зависимости от того, как именно юридически оформлена земля в гаражном кооперативе или общине).

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