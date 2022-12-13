Наконец-то выяснено, нужно ли украинцам его платить налог на генераторы

В каком случае украинцы и украинский бизнес будут платить экологический налог за использование генератора.

Председатель финансового и налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что " Очередная "измена" упраздняется! Не нужно платить экологический налог с дизель-генераторов!"

Хотя налоговая служба отнесла генераторы к стационарным источникам загрязнения, однако не все, кто ими пользуется, будет платить налог за выброс CO2.

По словам Гетманцева, компаниям и гражданам, которые используют генераторы, не нужно платить экологический налог, если объем выброса углекислого газа не превышает 500 тонн в год, что равносильно использованию 200 тонн топлива ( согласно ст. 240.7 ТК Украины субъекты, осуществляющие выбросы CO2 не более 500 тонн в год не являются плательщиками за выбросы).

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