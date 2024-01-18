Налог на iPhone и увеличение военного сбора: в Раде придумали, где найти деньги на мобилизацию

Украинцы, получающие зарплаты от 20 тысяч, могут в скором времени платить военный сбор не 1,5%, а 3%.

Для финансирования процесса мобилизации в Украине необходимо повышение налогов.

Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.

Сколько нужно денег

Она напомнила, что в случае усиления мобилизации значительно увеличится количество военнослужащих и государство потребует 300 млрд грн. на их обеспечение.

Речь идет о питании бойцов, минимальных бытовых расходах, экипировке, стоимости формы и персонального оружия, а также обучении и подготовке к боевым действиям.

"На обеспечение военных без военной техники нужно более 300 млрд грн дополнительных расходов. Сейчас этого ресурса в нашем бюджете нет. Все наши доходы мы направляем на нужды обороны в полном объеме. Только те налоговые поступления, которые входят в местные бюджеты, не направляются на нужды обороны", – сказала нардепка.

Где их взять

По словам Роксоланы Подласы, существует несколько вариантов, среди которых перенаправление средств из местных бюджетов, а также повышение налогов и сборов.

По ее мнению, зарабатывающий больше должен больше платить в бюджет.

"Когда мы говорим о повышении таких налогов, я лично занимаю жесткую позицию, что мы должны говорить о прогрессивных ставках. Если вы зарабатываете меньше всего, вы не должны платить больше даже сейчас, но если вы зарабатываете, например, от 20 тыс. грн, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. Это было бы справедливо", – считает глава Комитета ВР по бюджету.

Также она предлагает ввести налог на роскошь, поскольку в Украину продолжают завозить дорогостоящую технику и автомобили.

"Мы видим по таможенной статистике, сколько ноутбуков, телефонов ежемесячно мы импортируем. Если это новый iPhone за 60-70 тыс. грн, то он может облагаться налогом дополнительно", — подытожила Роксолана Подласа.

Ранее сообщалось, что для финансирования мобилизации в ВР предлагают ввести "мобилизационный сбор".

Напомним, президент Зеленский сказал, что мобилизация 450-500 тысяч человек обойдется Украине в дополнительных 500 млрд. гривен. Зеленский подсчитал, что 1 военный – это шесть гражданских, уплачивающих налоги.

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