Налог на квартиры: кто из украинцев заплатит за "лишнюю" площадь и какие суммы

В 2025 году в Украине увеличен налог на недвижимость. Налог на недвижимость должны платить все собственники квартир и домов, площадь которых превосходит установленный предел.

Об этом говорится в материале "OBOZ.UA".

Если в прошлом году за каждый дополнительный квадратный метр взималась плата в размере до 100,5 грн, то теперь эта сумма составляет 106,5 грн. Следует отметить, что эта цифра может варьироваться в зависимости от города.

Налог на недвижимость уплачивается ежегодно владельцами крупных объектов недвижимости. Под "большой" недвижимостью в соответствии с Налоговым кодексом понимается квартира площадью от 60 квадратных метров и здание площадью от 120 квадратных метров. Если у собственника есть и квартира, и дом, то площади этих объектов суммируются, и налог начисляется на общую площадь от 180 квадратных метров.

Кроме того, если площадь квартиры превышает 200 квадратов, а дома – 600 квадратов, владельцу необходимо платить фиксированный налог в размере 25 тысяч гривен в год.

Налог поступает в местный бюджет, то есть, например, за квартиру во Львове получает львовский бюджет, а за недвижимость в Запорожье — запорожский.

Местные советы имеют полномочия пересматривать размер налога и даже норму по недвижимости.

В Налоговом кодексе установлены ограничения: нельзя требовать налог за квартиру до 60 квадратов и дом до 120 квадратов, в то же время за каждый "лишний квадрат" максимальная ставка налога не может быть выше 1,5% минималки.

В 2025 году украинцы будут платить налог на недвижимость за 2024 год. По состоянию на 1 января 2024 года минималка была на уровне 7100 грн, следовательно, максимальная ставка налога — 106,5 грн за каждый "лишний квадрат".

Однако стоит отметить, что если ваша квартира поделена на частицы, например, между членами семьи, то "норма" применяется для каждого отдельно. К примеру, если квартира имеет площадь 150 квадратов, однако ею в равных долях владеют три члена семьи, платить налог не надо. Ведь "норма" для троих владельцев составляет 180 квадратов (по 60 квадратов на каждого).

Как сообщалось, в Украине появится новый налог на авто для владельцев машин в возрасте до пяти лет, чья стоимость превышает три миллиона гривен.

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