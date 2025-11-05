ТСН в социальных сетях

Налог на наследство: кто и сколько должен заплатить

Налог на наследство в Украине может быть нулевым, пять или восемнадцать процентов в зависимости от категории наследников и их статуса.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Нулевая ставка применяется к ближайшим родственникам

Нулевая ставка применяется к ближайшим родственникам

Наследование — переход прав и обязанностей от умершего человека (наследодателя) к другим наследникам, осуществляемый по завещанию или закону. Наследование и принятие в дар движимого и недвижимого имущества подлежат налогообложению.

Однако отдельного налога при наследовании в Украине нет, пишет «Факты».

Нулевая ставка (0%) устанавливается для наследников первой и второй степеней родства.

К первой ступени относятся:

  • муж или жена наследодателя

  • родители наследодателя

  • дети наследодателя (в частности, усыновленные и рожденные после его смерти)

Ко второй ступени относятся:

  • родные братья и сестры наследодателя

  • баба и дед со стороны матери и отца

  • внуки наследодателя

Ставка НДФЛ в размере 5% устанавливается для наследников, не относящихся к членам семьи первой и второй степеней родства.

То есть физические лица, получающие наследство от физического лица (резидента), но не относящиеся к членам семьи первой и второй степеней родства, должны уплачивать налог на доходы физических лиц по ставке 5% стоимости любого наследства или подарка.

Ставка 18% устанавливается для любого объекта наследства, наследуемого наследником от наследодателя, который является нерезидентом Украины. А также на любой объект наследования, наследуемый наследником-нерезидентом от наследодателя-резидента. То есть ставку НДФЛ 18% нужно будет уплатить вне зависимости от степени родства.

Декларацию не должны предоставлять наследники, получившие наследство по нулевой ставке. Физические лица, получившие наследство, облагаемое налогом по ставкам 5% или 18%, должны подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.

В декларацию необходимо внести суммы такого дохода в общий годовой налогооблагаемый доход. Также во время унаследования необходимо будет уплатить военный сбор в размере 1,5%. Но это не касается тех, кто получил налог, облагаемый налогом по нулевой ставке.

Следует отметить, что имущество, полученное в качестве подарка, облагается налогом аналогично с налогообложением наследства.

Раньше мы писали о том, кто имеет право на имущество умершего в Украине и как реализовать свои права. Больше об этом читайте в новости.

