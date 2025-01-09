Налог на недвижимость 2025 года: кто и сколько должен платить и какие будут штрафы

Речь идет о налоговом обязательстве по так называемой "лишней" площади.

В первом полугодии 2025 года Государственная налоговая служба должна уведомить владельцев недвижимого имущества о необходимости уплаты налога за прошлый год.

Кто будет получать такие сообщения, какие суммы и до какого времени нужно оплатить и что будет, если проигнорировать платеж, разбирался ТСН.ua.

Кто должен платить

Уведомление о необходимости уплатить налог на недвижимость должно поступить владельцам жилья до 1 июля 2025 года. Речь идет о налоговом обязательстве по так называемой "лишней" площади, превышающей базу налогообложения.

База налогообложения объекта жилой недвижимости составляет:

для квартиры – 60 кв.м.;

для жилого дома – 120 кв.м.;

для разных типов объектов жилой недвижимости – 180 кв.м.

Если в собственности находится квартира или дом (или квартира и дом), площадь которых не превышает базу, то налог не начисляется.

При этом облагается налогом не вся площадь жилья, которая находится в собственности, а только та, что превышает установленные законодательством размеры.

К примеру, если у гражданина в собственности квартира площадью 85 квадратных метров, то он должен уплатить налог только за лишние 25 кв.м.

Сколько нужно платить

Налог на недвижимость устанавливается по решению сельского, поселкового или городского совета в размере, не превышающем 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного, то есть 2024 года, за 1 квадратный метр базы налогообложения.

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Поскольку на 01.01.2024 минимальная зарплата составляла 7100 гривен, то максимальная ставка налога не должна превышать 106,5 грн за один квадратный метр.

Информацию о ставке налога можно узнать непосредственно в местном совете или на его официальном вебсайте.

Если в регионе расположения недвижимости местными органами власти принята ставка, например, 100,5 грн за метр, то владелец квартиры площадью 85 кв.м получит уведомление от налоговой о необходимости уплатить за "лишние" 25 кв.м 2 512,5 грн.

Кто может не платить

Некоторые органы местной власти не только установили собственный размер налога на недвижимое имущество, но и изменили в сторону увеличения предельную площадь объектов, которые освобождаются от налогообложения.

Кроме того, случаются утверждения перечня объектов недвижимого имущества, которое не подлежит налогообложению.

Чтобы узнать правила уплаты налога на недвижимое имущество или льготы, следует обратиться в местные органы самоуправления или изучить информацию, опубликованную местными властями на официальных сайтах и в соцсетях.

Гражданам-переселенцам, имеющим недвижимость на оккупированной территории, или тем гражданам, чье имущество было разрушено в результате агрессии РФ, платить налог на недвижимое имущество не нужно.

Что будет, если не заплатить

Получатель уведомления от налоговой должен уплатить налог в течение 60 дней после поступления.

При задержке оплаты до 30 календарных дней включаются штрафные санкции в размере 5% от суммы налогового долга, при задержке на срок свыше 30 дней — 10% суммы долга.

То есть если гражданин должен уплатить, например, 2000 гривен налога, то в случае неуплаты в срок более 30 дней после предельных установленных законом 60 дней сумма долга составит уже 2200 гривен.

Если налог будет уплачен несвоевременно, то по истечении предельных сроков для его уплаты на сумму долга будет начисляться пеня из расчета 120% годовых ставки НБУ, действующей на день возникновения налогового долга.

Налоговые органы имеют право обращаться в суд с иском о взыскании суммы налогового долга налогоплательщика. Взыскание налогового долга по решению суда осуществляется государственной исполнительной службой.

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