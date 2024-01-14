Налог на недвижимость в Украине – кто и сколько должен заплатить в 2024 году

Кто должен платить налог на недвижимость в Украине и как он рассчитывается.

В Украине плательщиками налога на недвижимость являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, владельцы объектов жилой и нежилой недвижимости. Базой налогообложения является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, включая его частицы.

Об этом сообщает правительственный портал.

Так, за объекты жилой недвижимости налог для физических лиц рассчитывается за площадь, превышающую:

для квартир – 60 кв. метров;

жилых домов – 120 кв. метров;

разных типов жилой недвижимости, в том числе их долей – 180 кв. метров.

"Ставка налога на недвижимость устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от типа объектов и их местонахождения в процентах к минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года, и не может превышать 1,5% за 1 кв. метр", — говорится в сообщении.

Поскольку в 2024 году налог начисляется за отчетный 2023 год, то ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023 года, которая составляла 6 700 гривен (таким образом, максимальная ставка за метр квадратный не может превышать 100,5 грн (6 700*1,5%).

Следовательно, сумма налога зависит от ставки налога, установленной соответствующим местным советом по местонахождению каждого объекта недвижимости и общей площади таких объектов.

К примеру, если у физического лица есть квартира в Киеве общей площадью 65 квадратных метров. Сумма налога рассчитывается как произведение общей площади квартиры, уменьшенной на 60 кв. м и ставки налога, которая составляет 1,5% (100,5 грн за метр квадратный).

Расчет суммы налога: (65-60)*100,5 = 502,5 грн.

Налоговые сообщения-решения об уплате сумм налога, исчисленного в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины, и соответствующие платежные реквизиты, в частности, органов местного самоуправления по местонахождению каждого из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, направляются налогоплательщику до 1 июля года, который наступает по базовому налоговому (отчетному) периоду (году).

Налоговое обязательство по налогу уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

А при наличии в собственности плательщика налога объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе его доли, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его часть).

Напомним, Гетманцев рассказал, какие изменения ждут ФЛП и самозанятых по уплате налогов.

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