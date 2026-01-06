Налог на недвижимость вырастет: сколько придется заплатить в 2026 году

Сколько налога на недвижимость придется заплатить 2026 году

Реклама

В 2026 году украинским собственникам недвижимости следует готовиться к увеличению налоговых платежей. Хотя сама процентная ставка налога не претерпела изменений, итоговая сумма в квитанциях вырастет из-за повышения минимальной заработной платы.

Согласно Закону «О Государственном бюджете на 2026 год», с 1 января размер минимальной заработной платы составляет 8647 грн (в 2025 году она равнялась 8000 грн). Поскольку налог на недвижимость привязан к этому показателю, предельная стоимость одного «лишнего» квадратного метра выросла со 106,5 грн. до 120 грн.

Динамика роста максимальной ставки за последние годы:

Реклама

2022 год — 90 грн/кв.м;

2023–2024 годы — 97,5 грн/кв.м;

2025 год — 106,5 грн/кв.м;

2026 год — 120 грн/кв.м.

Кто обязан платить налог на недвижимость

Обложению подлежит не вся площадь жилья, а только та часть, превышающая установленные государством льготные нормы:

Квартиры: налог начисляется на площадь свыше 60 кв.м. Дома: платить нужно за площадь свыше 120 кв.м. Смешанный тип: если в собственности есть и квартира, и дом, льготный предел составляет 180 кв.м.

Деньги от этого налога направляются в местные бюджеты. Органы местного самоуправления имеют право устанавливать собственные ставки (не выше 1,5% от минимальной зарплаты) или увеличивать нормы площади, однако они не могут ужесточать общегосударственные условия. К примеру, во Львове ставка составляет 1% (80 грн/кв.м в 2026 году), тогда как во многих других городах применяют максимум — 1,5% (120 грн/кв.м).

Расчет на практике

Если вы владеете квартирой площадью 100 кв.м, вы должны заплатить за 40 «избыточных» метров. При максимальной ставке сумма составит 4800 грн в год.

Для недвижимости с очень большой площадью действует правило дополнительного налогообложения. Если площадь квартиры превышает 300 кв.м, а дома — 500 кв.м, к основной сумме налога (начисленной в метрах) ежегодно прибавляется еще 25 000 гривен.

Реклама

Сроки уплаты и ответственность

Налоговые уведомления-решения должны поступить владельцам до 1 июля 2026 года. Специалисты отмечают, что неполучение физического письма не является основанием для неуплаты. Проверить наличие начислений можно самостоятельно в «Электронном кабинете плательщика».

За игнорирование платежей предусмотрены санкции:

Задержка до 30 дней — штраф 10% от суммы долга.

Задержка свыше 30 дней — штраф 20%.

В случае длительной неуплаты налоговая служба имеет право обратиться в суд для взыскания средств в принудительном порядке.