- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 231
- Время на прочтение
- 2 мин
Налог на недвижимость — за какое имущество не нужно платить
Налог на недвижимое имущество, отличимое от земельного участка, должны ежегодно платить все владельцы недвижимости, владеющие квартирами площадью более 60 м² и/или домами площадью более 120 м². Однако есть исключения.
В 2026 году на Украине налог на недвижимость остался важным инструментом наполнения местных бюджетов.
В то же время, в законодательстве Украины четко прописано, какие объекты и категории лиц могут не платить налог на недвижимость:
общежития
детские дома семейного типа
имущество в собственности органов государственной власти и местного самоуправления
квартиры и дома, которыми владеют дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью, которых воспитывают одинокие матери/отцы
объекты в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения
жилье в собственности многодетных или приемных семей, где воспитывают пять и более детей
базы олимпийской и паралимпийской подготовки
здания дошкольных и общеобразовательных учебных заведений независимо от формы собственности и т.п.
Также налог не начисляется на объекты, расположенные в зонах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях. Если жилье было повреждено или полностью уничтожено в результате военных действий, собственник освобождается от финансового обязательства.
Что будет, если не уплатить налог
Неуплата налога вовремя (в течение 60 дней после получения квитанции) влечет штрафы:
10% от суммы налога — за просрочку до 30 дней
20% от суммы — за просрочку более 30 дней
Напомним, декларирование недвижимости остается ключевым элементом борьбы с коррупцией в Украине. Согласно законодательству, субъекты декларирования обязаны представлять полную информацию обо всех объектах недвижимости, находящихся в их собственности, аренде или другом праве пользования. Это требование касается как самих декларантов, так и членов их семей.
Ранее сообщалось, что налог на недвижимость в Украине в 2026 году можно контролировать полностью онлайн. Есть четыре удобных цифровых сервиса, которые помогут мгновенно выявить долг за налог на недвижимость и избежать штрафов. Больше об этом читайте в новости.