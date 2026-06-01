Налог на недвижимость — за какое имущество не нужно платить

Налог начисляется на лишние квадратные метры / © Associated Press

В 2026 году на Украине налог на недвижимость остался важным инструментом наполнения местных бюджетов.

В то же время, в законодательстве Украины четко прописано, какие объекты и категории лиц могут не платить налог на недвижимость:

общежития

детские дома семейного типа

имущество в собственности органов государственной власти и местного самоуправления

квартиры и дома, которыми владеют дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью, которых воспитывают одинокие матери/отцы

объекты в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения

жилье в собственности многодетных или приемных семей, где воспитывают пять и более детей

базы олимпийской и паралимпийской подготовки

здания дошкольных и общеобразовательных учебных заведений независимо от формы собственности и т.п.

Также налог не начисляется на объекты, расположенные в зонах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях. Если жилье было повреждено или полностью уничтожено в результате военных действий, собственник освобождается от финансового обязательства.

Что будет, если не уплатить налог

Неуплата налога вовремя (в течение 60 дней после получения квитанции) влечет штрафы:

10% от суммы налога — за просрочку до 30 дней

20% от суммы — за просрочку более 30 дней

Напомним, декларирование недвижимости остается ключевым элементом борьбы с коррупцией в Украине. Согласно законодательству, субъекты декларирования обязаны представлять полную информацию обо всех объектах недвижимости, находящихся в их собственности, аренде или другом праве пользования. Это требование касается как самих декларантов, так и членов их семей.

