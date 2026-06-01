Деньги
231
2 мин

Налог на недвижимость — за какое имущество не нужно платить

Налог на недвижимое имущество, отличимое от земельного участка, должны ежегодно платить все владельцы недвижимости, владеющие квартирами площадью более 60 м² и/или домами площадью более 120 м². Однако есть исключения.

Анастасия Павленко
Налог начисляется на лишние квадратные метры / © Associated Press

В 2026 году на Украине налог на недвижимость остался важным инструментом наполнения местных бюджетов.

В то же время, в законодательстве Украины четко прописано, какие объекты и категории лиц могут не платить налог на недвижимость:

  • общежития

  • детские дома семейного типа

  • имущество в собственности органов государственной власти и местного самоуправления

  • квартиры и дома, которыми владеют дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью, которых воспитывают одинокие матери/отцы

  • объекты в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения

  • жилье в собственности многодетных или приемных семей, где воспитывают пять и более детей

  • базы олимпийской и паралимпийской подготовки

  • здания дошкольных и общеобразовательных учебных заведений независимо от формы собственности и т.п.

Также налог не начисляется на объекты, расположенные в зонах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях. Если жилье было повреждено или полностью уничтожено в результате военных действий, собственник освобождается от финансового обязательства.

Что будет, если не уплатить налог

Неуплата налога вовремя (в течение 60 дней после получения квитанции) влечет штрафы:

  • 10% от суммы налога — за просрочку до 30 дней

  • 20% от суммы — за просрочку более 30 дней

Напомним, декларирование недвижимости остается ключевым элементом борьбы с коррупцией в Украине. Согласно законодательству, субъекты декларирования обязаны представлять полную информацию обо всех объектах недвижимости, находящихся в их собственности, аренде или другом праве пользования. Это требование касается как самих декларантов, так и членов их семей.

Ранее сообщалось, что налог на недвижимость в Украине в 2026 году можно контролировать полностью онлайн. Есть четыре удобных цифровых сервиса, которые помогут мгновенно выявить долг за налог на недвижимость и избежать штрафов. Больше об этом читайте в новости.

