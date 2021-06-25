Налог на новые квартиры: стоимость жилья в новостройках может вырасти

Налог на новые квартиры: стоимость жилья в новостройках может вырасти

Появился законопроект, в котором предусмотрено облагать налогом на добавленную стоимость операции по продаже построенных квартир или домов.

В Комитете Верховной Рады по вопросам финансов поддержали правительственный законопроект, предусматривающий введение НДС в размере 20% на покупку жилья в новостройках.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Также чиновники предлагают расширить налоги на автомобвли и повысить акцизный сбор на табачные изделия. В Кабмине надеются, что нововведения помогут пополнить государственный бюджет почти 60 млрд гривен.

Впрочем, последнее слово относительно этого документа должны сказать народные депутаты. На следующей неделе они соберутся на заседание. Там, возможно, будут голосовать за новые налоговые изменения.

Как сообщалось, украинцы получат квитанции с налогом на недвижимость: оплату надо будет осуществить в течение двух месяцев. Его должны заплатить владельцы квартир с площадью более 60 квадратных метров, а частных домов — площадью более 120 квадратных метров. Платить нужно только за более нормову площадь помещения. Размер налога зависит от региона.

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