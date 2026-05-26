Налог на посылки до €150: что решили депутаты

Посылки

Верховная Рада не поддержала поправки об отмене налога на международные посылки стоимостью до 150 евро.

Об этом сообщили народные депутаты.

По их словам, парламентарии провалили голосование за все 11 соответствующих поправок. Документ также не удалось отправить на повторное второе чтение.

Речь идет о норме налогообложения международных посылок, которая вызвала дискуссии из-за возможного подорожания онлайн-заказов из-за рубежа для украинцев.

Голосование в ВР.

В то же время введение налога на посылки называют одним из требований для получения Украиной нового транша от Международного валютного фонда.

Что известно о законопроекте

Напомним, профильный комитет Верховной Рады ранее рекомендовал принять законопроекты №15112-Д и №12360, предусматривающие отмену действующего лимита безналогового ввоза международных посылок стоимостью до 150 евро.

Изменения объясняют необходимостью гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС. В случае принятия новых правил НДС в размере 20% будет начисляться на все импортные товары независимо от их стоимости.

Администрирование налога планируется возложить непосредственно на иностранные маркетплейсы, в частности Amazon, eBay и Etsy. Они должны автоматически добавлять налог в стоимость заказа при оплате.

Для покупателей процедура получения посылок существенно не изменится. При заказе товаров на популярных платформах, в частности, AliExpress или Temu, налог должен включаться в финальную цену товара автоматически.

В то же время без налогообложения останутся некоммерческие отправления между физическими лицами стоимостью до 45 евро.

