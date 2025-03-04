Налоги-2025: где проверить данные, кто имеет право платить меньше и что делать, чтобы "не впаяли" штраф

Хотите платить меньше налогов? В 2025-м это возможно! Рассказываем о способах законной оптимизации налогов, включая использование налоговой социальной льготы и правильное и своевременное декларирование доходов.
Украинцы не только обязаны платить налоги, но и имеют право получить льготу на их уплату. Как правильно это сделать? Кто и когда должен подавать декларацию? Сколько вообще платить налогов? Разбираемся в нюансах налогового законодательства Украины.
Базовые принципы налоговой системы
Понимание основ налогового законодательства – первый шаг к финансовой грамотности. В Украине система налогообложения состоит из разных видов налогов: подоходный налог, единый социальный взнос, военный сбор и другие. Каждый из этих налогов имеет свои особенности и правила начисления.
Основное об НДФЛ в 2025 году
- Налог на прибыль (18% от общего месячного дохода).
- Военный сбор (5% дохода).
- Единый социальный взнос (22% от зарплаты, платит работодатель).
- Отдельные случаи:
- Дивиденды от резидентов – 5%, от нерезидентов – 9%.
- Продажа второго объекта недвижимости за год – 5%, третьего – 18% (дополнительно – 1% государственной пошлины, 1% пенсионного сбора, 5% военного сбора).
- Продажа первого автомобиля в течение года – не облагается налогом, второго – 5%, третьего – 18%.
- Наследство от ближайших родственников – 0%, от других – 5%, от нерезидентов – 18%.
Как законно платить меньше налогов
Есть правовые методы оптимизации налогов, которые дозволят и платить меньше, и избежать штрафов. Это налоговая социальная льгота и декларирование доходов.
Налоговая социальная льгота (НСЛ)
Кто имеет право на НСЛ:
- Работники с доходом до 4240 грн в месяц в 2025 году.
- Родители, воспитывающие 2 и более детей до 18 лет (для них лимит дохода увеличивается).
- Некоторые категории льготников (одинокие родители, опекуны, лица с инвалидностью и т.п.).
Размеры ПСЛ:
- Базовая НСЛ (100%) – 1514 грн – равна 50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица на 1 января, в течение года размер НСЛ не меняется.
- Повышенная (150%) – 2271 грн (одинокие родители, опекуны, лица с инвалидностью инвалиды I–II группы, студенты и т.п.).
- Повышенная (200% ) – 3028 грн (применяется редко, поскольку льгота предоставляется ограниченному кругу лиц: Герой Украины, Герой Советского союза, Герой социалистического труда или полный кавалер ордена Славы или ордена Трудовой Славы, лицо, награжденное четырьмя и более медалями "За отвагу", ветераны Второй мировой войны, лица с инвалидностью I-II группы из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны).
Как меняется предельный доход для родителей с детьми:
- 2 детей – до 8480 грн.
- 3 детей – до 12720 грн.
- 4 детей – до 16960 грн.
Правильное декларирование доходов
- Сохраняйте все финансовые документы.
- Декларируйте доходы вовремя.
- Проверяйте расчеты дважды.
- Используйте электронные сервисы для предоставления отчетности.
Предельные сроки подачи декларации
Соблюдение сроков подачи налоговой декларации – важный аспект финансовой дисциплины для граждан Украины.
До 1 мая обязаны подать декларацию:
- физические лица, получившие специальные виды доходов: иностранные поступления, доходы от отчуждения корпоративных прав, сдача имущества в аренду;
- физические лица, получившие наследство или дарование от лиц, не относящихся к первой или второй степени родства.
Особые правила действуют для физических лиц-предпринимателей (не на упрощенной системе), независимых профессионалов и лиц, намеренных получить налоговую скидку.
Для некоторых категорий плательщиков предусмотрены специальные сроки:
- ФЛП при прекращении деятельности подает декларацию в течение 20 календарных дней после регистрации прекращения.
- Резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства, – не позднее чем за 60 дней до отъезда.
Распространенные ошибки и как их избежать
1. Несвоевременное представление декларации. За несвоевременное представление начисляются штрафы (340-1020 грн).
2. Неточности в расчетах. Может привести к дополнительным проверкам и штрафам.
3. Неучет всех источников дохода. Сокрытие информации о дополнительных доходах карается законом.
Полезные инструменты и сервисы
- Личный кабинет налогоплательщика.
- Мобильное приложение "Моя Налоговая" от Государственной налоговой службы Украины: Google Play и App Store.
Налоговая грамотность – это не только обязанность, но и управление своими финансами. Поэтому важно изучать законодательство и быть внимательным при составлении отчетности.
Автор: Анастасия Куприенко
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