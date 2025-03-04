Налоги-2025: где проверить данные, кто имеет право платить меньше и что делать, чтобы "не впаяли" штраф

Хотите платить меньше налогов? В 2025-м это возможно! Рассказываем о способах законной оптимизации налогов, включая использование налоговой социальной льготы и правильное и своевременное декларирование доходов.

Украинцы не только обязаны платить налоги, но и имеют право получить льготу на их уплату. Как правильно это сделать? Кто и когда должен подавать декларацию? Сколько вообще платить налогов? Разбираемся в нюансах налогового законодательства Украины.

Базовые принципы налоговой системы

Понимание основ налогового законодательства – первый шаг к финансовой грамотности. В Украине система налогообложения состоит из разных видов налогов: подоходный налог, единый социальный взнос, военный сбор и другие. Каждый из этих налогов имеет свои особенности и правила начисления.

Основное об НДФЛ в 2025 году

Налог на прибыль (18% от общего месячного дохода).

(18% от общего месячного дохода). Военный сбор (5% дохода).

(5% дохода). Единый социальный взнос (22% от зарплаты, платит работодатель).

(22% от зарплаты, платит работодатель). Отдельные случаи :

: Дивиденды от резидентов – 5% , от нерезидентов – 9% .

, от нерезидентов – . Продажа второго объекта недвижимости за год – 5% , третьего – 18% (дополнительно – 1% государственной пошлины, 1% пенсионного сбора, 5% военного сбора).

, третьего – (дополнительно – 1% государственной пошлины, 1% пенсионного сбора, 5% военного сбора). Продажа первого автомобиля в течение года – не облагается налогом , второго – 5% , третьего – 18% .

, второго – , третьего – . Наследство от ближайших родственников – 0%, от других – 5%, от нерезидентов – 18%.

Как законно платить меньше налогов

Есть правовые методы оптимизации налогов, которые дозволят и платить меньше, и избежать штрафов. Это налоговая социальная льгота и декларирование доходов.

Налоговая социальная льгота (НСЛ)

Кто имеет право на НСЛ:

Работники с доходом до 4240 грн в месяц в 2025 году.

Родители, воспитывающие 2 и более детей до 18 лет (для них лимит дохода увеличивается).

Некоторые категории льготников (одинокие родители, опекуны, лица с инвалидностью и т.п.).

Размеры ПСЛ:

Базовая НСЛ (100%) – 1514 грн – равна 50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица на 1 января, в течение года размер НСЛ не меняется.

– 1514 грн – равна 50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица на 1 января, в течение года размер НСЛ не меняется. Повышенная (150%) – 2271 грн (одинокие родители, опекуны, лица с инвалидностью инвалиды I–II группы, студенты и т.п.).

– 2271 грн (одинокие родители, опекуны, лица с инвалидностью инвалиды I–II группы, студенты и т.п.). Повышенная (200% ) – 3028 грн (применяется редко, поскольку льгота предоставляется ограниченному кругу лиц: Герой Украины, Герой Советского союза, Герой социалистического труда или полный кавалер ордена Славы или ордена Трудовой Славы, лицо, награжденное четырьмя и более медалями "За отвагу", ветераны Второй мировой войны, лица с инвалидностью I-II группы из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны).

Как меняется предельный доход для родителей с детьми:

2 детей – до 8480 грн.

3 детей – до 12720 грн.

4 детей – до 16960 грн.

Правильное декларирование доходов

Сохраняйте все финансовые документы.

Декларируйте доходы вовремя.

Проверяйте расчеты дважды.

Используйте электронные сервисы для предоставления отчетности.

Предельные сроки подачи декларации

Соблюдение сроков подачи налоговой декларации – важный аспект финансовой дисциплины для граждан Украины.

До 1 мая обязаны подать декларацию:

физические лица, получившие специальные виды доходов: иностранные поступления, доходы от отчуждения корпоративных прав, сдача имущества в аренду;

физические лица, получившие наследство или дарование от лиц, не относящихся к первой или второй степени родства.

Особые правила действуют для физических лиц-предпринимателей (не на упрощенной системе), независимых профессионалов и лиц, намеренных получить налоговую скидку.

Для некоторых категорий плательщиков предусмотрены специальные сроки:

ФЛП при прекращении деятельности подает декларацию в течение 20 календарных дней после регистрации прекращения.

Резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства, – не позднее чем за 60 дней до отъезда.

Распространенные ошибки и как их избежать

1. Несвоевременное представление декларации. За несвоевременное представление начисляются штрафы (340-1020 грн).

2. Неточности в расчетах. Может привести к дополнительным проверкам и штрафам.

3. Неучет всех источников дохода. Сокрытие информации о дополнительных доходах карается законом.

Полезные инструменты и сервисы

- Личный кабинет налогоплательщика.

- Мобильное приложение "Моя Налоговая" от Государственной налоговой службы Украины: Google Play и App Store.

Налоговая грамотность – это не только обязанность, но и управление своими финансами. Поэтому важно изучать законодательство и быть внимательным при составлении отчетности.

Автор: Анастасия Куприенко

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