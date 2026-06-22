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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Налоги, как в Европе: придется ли платить больше после интеграции Украины в ЕС

Евроинтеграционные процессы не спровоцируют автоматический рост ставок основных налогов для бизнеса и граждан, несмотря на распространенные в сети мифы.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Будет ли мгновенное повышение налогов через евроинтеграцию

Будет ли мгновенное повышение налогов через евроинтеграцию / © ТСН.ua

Несмотря на распространенные в Сети слухи, вступление в ЕС не означает автоматического повышения ставок основных налогов.

Об этом заявила и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух в интервью «РБК-Украина».

По ее словам, ставки налогов определяет государство исходя из общего экономического развития.

«Но то, как возникают эти налоги, как мы отчитываемся, как обеспечиваем, что товары по территории ЕС ходят с правильным налогом, — это обязательно», — пояснила Карнаух.

Она пояснила, что евроинтеграция для налоговой службы означает приведение украинского налогового законодательства и ИТ-систем в соответствие с директивами ЕС.

«Основной фокус сосредоточен на гармонизации НДС, автоматическом обмене налоговой информации, внедрении искусственного интеллекта и т.д. Есть Национальная стратегия доходов — она полностью отражает задачи, которые нам нужно выполнить для евроинтеграции», — подытожила глава ГНС.

Раньше мы писали, когда налоговая может обратить внимание на ваши счета.

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Дата публикации
Количество просмотров
83
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