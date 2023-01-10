Налоги за жилье в 2023 году: кому придется заплатить за квадратные метры 25 тыс. грн

Как будет рассчитываться сумма налога за лишние квадратные метры и когда нужно будет заплатить, читайте в материале ТСН.ua.

Информация о налоговых нововведениях обнародована в Налоговом кодексе Украины

Кто будет платить налоги на квартиру и дом

В этом году суммы взносов в бюджет за «лишние» квадратные метры могут оказаться немалыми. Выплаты в пользу государства придется заплатить владельцам квартир, площадью, превышающей 60 «квадратов», и владельцам домов, площадью более 120 «квадратов». Сумма налога может быть больше 5 000 гривен, если квартира вдвое больше «нормы» и достигать 25 000 гривен для особо крупных квартир и домов.

Как будет рассчитываться сумма налога

Согласно действующему законодательству, владельцы недвижимости, имеющие дополнительный «метраж», вынуждены будут заплатить налог за каждый квадратный метр площади сверх нормы. «Дополнительными» метрами считаются выходящие за пределы 60 квадратных метров для квартиры и 120 квадратных метров – для дома.

Если же площадь квартиры больше 300 квадратных метров, или площадь дома превышает 600 квадратных метров, размер налога будет фиксированным и составит 25 000 гривен.

Следует отметить, что сумма налога за квадратный метр устанавливается местными властями, хотя и не может превышать 1,5% (за квадрат) от минимальной зарплаты. По состоянию на 2023 год этот процент от «минималки» составляет 97,5 гривен. То есть, несмотря на место жительства, с украинцев не могут взыскать более 97,5 гривен за квадратный метр.

В некоторых случаях местные власти могут увеличить «норму» квадратных метров. Например, в тех или иных регионах облагаться налогом могут квартиры более 70 «квадратов», а не 60, как в национальном законодательстве.

Для примера, возьмем владельца квартиры в 120 метров квадратных (вдвое больше порога налогообложения). Пусть налоговая ставка, которую утвердили решением местных властей, равна 90 гривен, а облагаться налогом будут квартиры более 60 метров квадратных, как в общем случае. Подсчитаем сумму налогов, которые должен будет уплатить собственник в этом случае. Эта сумма будет рассчитываться как произведение общей площади, с которой будет вычислено 60 квадратных метров, и налоговой ставки.

Расчет суммы налогов будет вестись по следующей формуле:

(120 м кв. – 60 м кв.) х 90 грн. = 5 400 грн.

Таким образом, можно рассчитать, сколько налогов придется заплатить в том или ином случае.

Когда необходимо уплатить налог

Сроки оплаты налогов комментирует Государственная налоговая служба. В налоговой отметили, что платежки поступают за прошлый год, то есть в текущем году необходимо будет внести налог за 2022 год. Владельцы жилья с «дополнительными квадратами» должны получить платежи до 1 июля этого года или же они могут самостоятельно обратиться в налоговую для оплаты. С момента получения квитанции об оплате владелец недвижимости имеет 60 дней на их погашение.

Жилье, имеющее площадь которая больше нормы, находится на оккупированной территории или в тех населенных пунктах, где велись военные действия, его владелец может не платить налог в 2023 году.

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