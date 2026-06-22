ФЛП / © ТСН.ua

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Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заверил: до конца войны в Украине систему единого налога для ФЛП не будут трогать. Однако уже готовится фундаментальная реформа по польскому образцу.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам народного депутата, наличие двух разных лимитов освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в пределах одной системы налогообложения является нетипичной практикой, которую необходимо устранить. В то же время, соответствующее решение, по убеждению Гетманцева, должно приниматься уже после завершения военного положения.

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«Я обещал людям не менять систему единого налога до конца войны. И я это обещание выполняю. Вы видите, что закон не принят. Вы не слышали, чтобы я его поддерживал в той редакции, в которой предлагал Минфин», — сказал глава налогового комитета парламента.

По его словам, решение об установлении единого лимита для всех в будущем будет вынужден принимать уже следующий созыв Верховной Рады, и альтернативы этому Гетманцев не видит.

Пересмотр системы единого налога в Украине

Нардеп подчеркнул, что Украине в целом нужна масштабная реформа налогообложения доходов физических лиц, в которую также входит пересмотр системы единого налога. Он напомнил, что такие изменения предусмотрены Национальной стратегией доходов на 2024-2030 годы.

«Мы должны ввести польскую модель единого налога: РРО от нуля, объемы до EUR2 млн, лимит НДС един как для ФЛП, так и для других. Сумму можно обсуждать, но она должна быть единой. И в рамках единого налога разные ставки для разных видов деятельности», — отметил глава налогового комитета.

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В качестве примера он привел Польшу, где в 2024 году порог освобождения от НДС был повышен с 200 тыс. до 240 тыс. злотых, что эквивалентно примерно 56,6 тыс. евро или почти 3 млн грн.

Ставки единого налога

По оценке Гетманцева, ставки единого налога должны быть дифференцированными в зависимости от вида деятельности: для торговли — 3%, а для услуг — от 10% и более.

«Должны просто взять кальку из Польши и сделать один раз столь серьезное правильное решение. Но это уже после войны», — добавил народный избранник.

Также он подчеркнул, что все необходимые изменения в налоговой системе следует внедрять комплексно, а не частями, ведь постепенный подход неэффективен.

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«Я не могу поддержать какие-то половинчатые решения, потому что на самом деле негатива и хейта от них столько же, сколько от больших решений и реформ, но эффекта гораздо меньше. Поэтому после войны должна быть большая реформа налогообложения доходов физических лиц, в том числе единого налога. Там, кстати, прогрессивная шкала (налогообложения) у нас тоже предусмотрена. Это правильное решение, я его очень поддерживаю», — заметил Гетманцев.

В то же время, он выразил поддержку принятию уже в этом году закона, направленного на упрощение администрирования НДС. Соответствующий документ ожидается от Министерства финансов.

«Я считаю, что до достижения лимита для ФЛП, например EUR2 млн по польской модели, даже при уплате НДС не должны блокироваться налоговые накладные вообще. То есть правила блокировки налоговых накладных не должны распространяться на ФЛП до предела достижения единого налога. И многое другое, что упрощает администрирование, должно быть», — сказал глава профильного парламентского комитета.

Напомним, в апреле Международный валютный фонд отказался от требования ввести НДС для ФЛП после переговоров в Вашингтоне. Украинская премьер Юлия Свириденко отметила, что партнеры признали эту идею неконструктивной и слишком чувствительной для общества, поэтому сейчас правительство вместе с МВФ ищет другие пути наполнения бюджета на 2027 год.

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