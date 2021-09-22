"Налоговая амнистия": за три недели украинцы пополнили бюджет на 1,5 млн гривен

"Налоговая амнистия": за три недели украинцы пополнили бюджет на 1,5 млн гривен

Закон позволяет легализовать свои доходы. Узаконить их можно, заплатив налоги — 5% за активы, размещенные в Украине, 9% — за то, что хранится за рубежом.

Президент Зеленский подписал законы, вводящие налоговую амнистию. Первый закон позволяет добровольно задекларировать свои активы, а другой — освобождает от ответственности. В рамках "налоговой амнистии" уже подано более 30 млн гривен активов на декларирование, платежей из них получено на 1,5 млн грн.

Подробнее об этом рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев в эфире "Hromadske".

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"От человека не требуют указать, от кого она получила эти средства. Нужно указать только "от бизнеса", "от заработной платы", или "иного дохода". Код ЕГРПОУ не нужно указывать", — пояснил Гетманцев.

Председатель налогового комитета ВР отметил, что авторы не ожидали "бума" декларирования в первый месяц кампании из-за длительности процесса:

"Необходимо открыть счет, потом задекларировать — это определенный процесс, который занимает несколько дней. Мы не ожидали в течение первого месяца какого-то бума: люди видят, люди разбираются, что к чему, но количество ежедневно увеличивается", — рассказал спикер.

Напомним, с 1 сентября граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы. ТСН.ua рассказал детали и основные особенности одноразового добровольного декларирования.

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